Quel ‘demone’ di Inzaghi: cosa ha urlato a Frattesi

Davide Frattesi è stato decisivo nella bella vittoria contro l’Empoli con il risultato di 0-3: cosa gli ha urlato Inzaghi prima dei gol

L’Inter, con calma e autorità, è riuscita a battere l’Empoli con una netta affermazione per 0-3. I nerazzurri hanno giocato un gran secondo tempo, non facendosi prendere dalla frenesia e sfruttando la superiorità numerica maturata nel corso del primo tempo dopo l’espulsione di Goglichidze.

Poi è esploso anche un ottimo Davide Frattesi. Il centrocampista, ex di giornata, non aveva giocato un grande primo tempo e anzi era stato oggetto di diverse urla di Simone Inzaghi, che se l’è presa in più occasioni con lui, ma nella ripresa ha dato prova di tutte le sue qualità offensive, segnando due grandi gol, decisivi per la vittoria finale.

Le urla di Inzaghi per Frattesi: cosa gli ha detto

Un gol di mancino con una deviazione un po’ fortunata, che è stata essenziale per il vantaggio, poi un destro preciso e incrociato all’angolino. Con queste due perle, Frattesi ha cambiato la gara dell’Inter e forse anche il mini ciclo dei nerazzurri.

E probabilmente anche le indicazioni di Inzaghi avranno fatto la differenza. Il tecnico gli ha chiesto in più occasioni di non schiacciarsi troppo sulla linea degli attaccanti e probabilmente di arrivarci in corsa per aumentare la sua pericolosità. Il tecnico nel secondo tempo ha riempito l’area di rigore avanzando il baricentro e la posizione di Bisseck e Bastoni.

Il resto è storia, con Frattesi che è riuscito ancora una volta a far capire di avere tutte le qualità per essere al livello degli altri centrocampisti dell’Inter. La concorrenza è molta ma lui lotterà in ogni gara e avrà sempre più spazio.