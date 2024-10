Chiesa all’Inter a gennaio: formula e annuncio UFFICIALE

Federico Chiesa resta sempre un’idea di calciomercato dell’Inter. Le sue qualità potrebbero adattarsi alla perfezione con il gioco di Inzaghi

Dopo i tentativi non andati a buon fine in estate, durante il calciomercato invernale l’Inter potrebbe tornare ancora una volta su Federico Chiesa. La sua duttilità è destinata ad adattarsi alla perfezione al modo di giocare di Simone Inzaghi in più il suo arrivo porterebbe il tecnico ad avere più moduli a disposizione. Insomma, un giocatore in grado di alzare la qualità della rosa e garantire all’allenatore di avere una freccia in più al proprio arco.

Per il momento si tratta solamente di una ipotesi, ma a gennaio potrebbe trasformarsi in una idea concreta. Le difficoltà di adattarsi alla Premier di Chiesa sono molto chiare e da parte sua c’era la volontà di giocare di più. Se non ci dovesse un cambio di passo nella seconda parte del girone di andata, per l’ex Juventus la possibilità di ritornare in Italia diventerebbe realtà e a quel punto l’Inter sarebbe pronta a piazzare un colpo di livello.

Federico Chiesa ha accettato il Liverpool con l’intenzione di provare un campionato diverso e magari ritrovare una continuità e un livello mancati nelle ultime stagioni. Ma non aveva fatto i conti con le grandi differenze tra le Premier e la Serie A ed ora ne sta pagando le conseguenze. Poco spazio e l’ipotesi di un ritorno immediato in Italia per non dire addio in modo definitivo alla maglia azzurra.

Calciomercato Inter: colpo Chiesa, l’annuncio

Un trasferimento che resta una possibilità anche se da Liverpool frenano. Il tecnico Slot in conferenza stampa ha ribadito le difficoltà di Chiesa, ma sottolineato che in questo momento la priorità è quella di rientrare il prima possibile in forma e solo dopo si deciderà il suo futuro. I ‘Reds’ vorrebbero puntare sul calciatore italiano visto che a giugno perderanno Salah. Molto dipenderà da lui e da come si adatterà ad un campionato non semplice come la Premier.

L’Inter al momento resta alla finestra e aspetta magari una opportunità. Chiesa, come scritto in precedenza, rappresenterebbe un rinforzo importante per il modo di giocare Inzaghi. Potrebbe essere un’alternativa a Dimarco o agire come seconda punta. Un profilo che il tecnico nerazzurro accoglierebbe con piacere. Ma resta da capire se il Liverpool se ne priverà magari in prestito o deciderà di puntare su di lui.