La Juve lo strappa all’Inter a zero: 5 milioni netti a stagione

La Juventus prepara un nuovo ‘scippo’ all’Inter. I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 5 milioni di euro netti a stagione

È di nuovo Juventus-Inter sul calciomercato. Dopo il pirotecnico 4-4 in campo, le due squadre sono pronte a sfidarsi per aggiudicarsi uno dei calciatori più cercati in ottica estate. Il contratto in scadenza a giugno lo porta ad essere nel mirino di diverse squadre, ma i bianconeri ad oggi sembrano essere in vantaggio sulla concorrenza.

È un profilo che Giuntoli segue da tempo ed ora lo vorrebbe portare alla corte di Thiago Motta. Per strappare il suo sì sono pronti 5 milioni di euro netti a stagione. Una proposta importante e difficilmente pareggiabile almeno dall’Inter. Marotta, infatti, deve prima attendere il via libera di Oaktree. Ritardo che i nerazzurri rischiano di pagare a caro prezzo perché i bianconeri hanno sicuramente le mani più libere in confronto dei rivali storici.

L’Inter si è mossa in anticipo sul calciatore per cercare di beffare le altre squadre, ma per il momento la trattativa è ancora in fase embrionale e la beffa è dietro l’angolo. La Juventus, infatti, non ha assolutamente mollato la presa e ben presto potrebbe utilizzare due carte importante per convincere il giocatore e strapparlo ai club rivali in questa corsa.

Calciomercato Inter: altra beffa, va alla Juventus

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juve continua a seguire da vicino Jonathan David. Il canadese è un pupillo di Giuntoli (lo voleva già a Napoli ndr) oltre che un grande amico di Weah. I due hanno giocato insieme al Lille e l’americano potrebbe convincerlo ad accettare la proposta bianconera. La Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto una proposta di 5 milioni di euro a stagione. Una cifra importante e non semplice da pareggiare da parte dell’Inter, che deve sempre aspettare l’ok per muoversi e provare a chiudere l’operazione.

Sul giocatore naturalmente ci sono anche altre squadre (tra cui il Milan ndr) e per questo motivo bisognerà muoversi in anticipo per strapparlo alle rivali e portarlo alla corte del proprio tecnico. Ad oggi la Juventus sembra essere leggermente in vantaggio, ma sappiamo che nel calciomercato fin quando non c’è la firma tutto può succedere. E l’Inter potrebbe magari sfruttare una frenata in qualche trattativa per inserirsi e regalare a Simone Inzaghi un giocatore di assoluto livello.