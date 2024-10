Tutore alla gamba destra, nuovo ‘allarme’ Inter

L’Inter subito in campo per preparare la prossima sfida di campionato. Simone Inzaghi dovrà valutare con attenzione alcuni giocatori

L’Inter vince ad Empoli e resta in scia al Napoli. I nerazzurri non hanno intenzione di mollare i partenopei in attesa dello scontro diretto in programma il 10 novembre. Prima, però, c’è una sfida da non sbagliare contro il Venezia, squadra che sta dando segnali di ripresa dopo un periodo non facile.

Per la sfida contro i lagunari Simone Inzaghi dovrà fare alcune valutazioni. C’è un giocatore che si è presentato ad Empoli con il tutore ad una gamba e le sue condizioni saranno verificare nei prossimi giorni. La situazione non sembra essere preoccupante e il suo recupero con il Venezia è assolutamente probabile. Ma, come successo in altre occasioni, l’Inter non ha intenzione di prendere rischi e sarà messo in campo solo con il problema fisico definitivamente superato.

Asllani in campo con il tutore, le sue condizioni

Poco tempo per recuperare, ma l’Inter non può permettersi passi falsi. Per questo motivo Simone Inzaghi sta chiedendo ai suoi giocatori e allo staff medico un sacrificio per riuscire a far rifiatare i calciatori più impegnati. E molto probabilmente sarà così anche per la sfida contro il Venezia.

Asllani ad Empoli ha fatto un riscaldamento personalizzato a causa del tutore alla gamba destra. Inzaghi lo ha portato in Toscana per farlo entrare solamente in caso di emergenza, ma fortunatamente non è servito.

“È venuto con noi con un’infiltrazione – la spiegazione del tecnico nerazzurro nel post partita – bravo lo staff medico a metterci a disposizione sia lui che Zielinski. Avevamo bisogno di far rifiatare alcuni giocatori come Mkhitaryan“.

Ora le condizioni del regista albanese saranno valutate nei prossimi giorni. La convocazione con il Venezia non sembra essere a rischio, ma molto dipenderà dai recuperi di altri giocatori come Calhanoglu. Se il turco riuscirà a rientrare a disposizione del proprio tecnico, non è da escludere che Asllani resti fuori per non rischiare una ricaduta. Ma anche in questo caso dipenderà dalla valutazione dello staff medico.

Inzaghi nel post partita di Empoli ha confermando di avere fiducia. Le certezze, però, le si avranno solamente a ridosso della sfida. Il Napoli è alle porte e quindi la parola d’ordine ad Appiano Gentile potrebbe essere precauzione per non dover fare i conti con uno stop più lungo.