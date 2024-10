Un attaccante al posto di Frattesi: soldi e scambio con l’Inter

Possibile rinforzo in attacco per l’Inter di Simone Inzaghi. Non è da escludere un inserimento nella trattativa di Frattesi. I dettagli

Nonostante questo è un momento in cui Davide Frattesi sta trovando maggiore spazio, il suo nome continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. Le qualità del centrocampista romano stanno attirando l’attenzione di diversi club.

In particolare, l’Inter sarebbe interessata ad un attaccante e il club potrebbe decidere di fare un nuovo tentativo per arrivare proprio a Frattesi. Al momento è solamente una ipotesi, ma ben presto tutto potrebbe trasformarsi magari in una vera e propria trattativa. Molto dipenderà dallo spazio che troverà il centrocampista fino al termine della stagione e dalla necessità da parte di Simone Inzaghi di avere degli attaccanti nuovi in rosa per alzare il livello della propria rosa.

Calciomercato Inter: Frattesi in uno scambio, i dettagli

Il futuro di Davide Frattesi continua ad essere pieno di incertezze. I diversi infortuni negli ultimi tempi hanno permesso al centrocampista di trovare maggiore spazio, ma ora il rischio è quello di perdere ancora posizioni nelle gerarchie considerato anche la crescita di condizione di Zielinski. Un quadro che lo potrebbe a valutare la cessione a fine annata. Ed ecco che rispunta l’ipotesi Atletico Madrid. Secondo alcune informazioni che arrivano dalla Spagna, l’Inter sarebbe sulle tracce di Angel Correa e i Colchoneros potrebbero sfruttare questa occasione per ritornare con forza su Frattesi e portarlo alla corte di Simeone.

Questa è una ipotesi da tenere in considerazione soprattutto se il centrocampista non dovesse trovare lo spazio sperato. Dall’altra parte l’argentino rappresenterebbe una soluzione ideale per rinforzare il reparto offensivo di Simone Inzaghi, che a conclusione della stagione vedrà andar via – a zero – sia Arnautovic che il ‘Tucu’.

Correa dell’Atletico potrebbe rappresentare una soluzione low cost, considerato che il suo contratto con l’Atletico scade a giugno 2026. Sicuramente l’Inter non ‘sacrificherebbe’ Frattesi per arrivare al cartellino del quasi 30enne argentino, rinforzo che Oaktree potrebbe comunque bloccare considerata l’età che lo rende praticamente invendibile in futuro.