Zero minuti per Martinez: ecco quando esordirà con l’Inter

Arrivato all’Inter per giocarsi le sue carte, Josep Martinez non ha ancora avuto la possibilità di esordire con la maglia nerazzurra

L’avventura di Martinez con la maglia dell’Inter non è sicuramente partita nel migliore dei modi. Il portiere nerazzurro, arrivato in estate per fare il secondo di Sommer, non è riuscito a collezionare nemmeno un minuto. Una scelta un po’ a sorpresa da parte di Inzaghi, visto che in molti si aspettavano la possibilità di un turno riposo per lo svizzero dopo alcune prestazioni non sicuramente all’altezza.

Nonostante questo, Inzaghi ha sempre deciso di dare fiducia a Sommer e per Martinez in questa prima parte di stagione c’è solo stata panchina. Il portiere spagnolo, comunque, si sta allenando quotidianamente per cercare di far cambiare idea al proprio tecnico e presto potrebbe esserci spazio per lui.

L’allenatore dell’Inter, infatti, avrebbe deciso la data dell’esordio con la nuova maglia dell’ex Genoa. Naturalmente bisognerà aspettare le formazioni ufficiali per avere certezza, ma la sensazione è che ormai ci siamo.

Inter: è il turno di Martinez, turno di riposo per Sommer

Dopo una partita non proprio eccezionale contro la Juventus, in molti avevano pensato la possibilità di un turno di riposo per Sommer contro l’Empoli. Inzaghi, però, ha deciso di confermare la fiducia allo svizzero. Ma ora anche per il numero uno nerazzurro dovrebbe essere arrivato il momento di riposare. Contro il Venezia, infatti, potrebbe essere arrivato il momento di Martinez.

Inzaghi sarebbe intenzionato a far esordire l’ex Genoa e far rifiatare Sommer in ottica della partita di Champions League contro l’Arsenal e dello scontro direttore per lo Scudetto col Napoli di Conte. Una grande occasione per lo spagnolo per mettersi in mostra e magari trovare più spazio durante l’anno. Ricordiamo che il portiere iberico è arrivato a Milano per fare il secondo in questa stagione, ma già dalla prossima potrebbe essere il nuovo numero uno.

Per ora non ha potuto dimostrare tutto il suo valore in campo, ma solo in allenamento. Adesso, però, sembra essere arrivato il suo momento. Naturalmente Inzaghi si aspetta molto da lui e vedremo se questa prestazione gli consentirà magari di trovare più spazio nel prossimo futuro.