Inter gelata, lo prende l’Atalanta: colpo in Serie A

I Campioni d’Italia rischiano di essere bruciati sul tempo dall’ambiziosa società lombarda, che guarda con interesse all’attaccante

A parte il Napoli, che grazie alla bella vittoria ottenuta su un Milan che ha pagato a caro prezzo le assenze, in Serie A ci sono due colori che vanno per la maggiore: il nero e l’azzurro. Quest’ultimo del resto anche appartenente alla sorprendente squadra allenata da Antonio Conte.

Dopo le convincenti vittorie dei nerazzurri contro l’Empoli e dei bergamaschi contro il Monza, Inter ed Atalanta sono le più dirette inseguitrici dei partenopei, piazzandosi momentaneamente al secondo e al terzo posto della graduatoria.

Se per il club allenato da Simone Inzaghi questa posizione di classifica non è solamente nelle corde, ma forse addirittura deludente sotto alcuni punti di vista, non finisce di sorprendere lo straordinario percorso della società orobica. Che anno dopo anno, stagione dopo stagione, riesce sempre a confermarsi ad alti livelli, nonostante qualche cessione eccellente e qualche infortunio di troppo.

La Dea, protagonista anche in Europa negli ultimi anni, vuole mantenersi ai vertici, consolidando la sua fama di realtà di provincia che staziona nell’alta classifica. Per fare questo, oltre a capitalizzare sulle partenze di alcuni big già accasatisi in altri lidi, la dirigenza non lesina acquisti. Anche di grido. L’arrivo di Mateo Retegui e Lazar Samardzic, tanto per fare i nomi di due nuovi che tanto bene stanno facendo, è lì a dimostrarlo.

Visto che però nel calcio moderno, si sa, il domani è già oggi, i nerazzurri di Bergamo si starebbero muovendo in anticipo per uno dei nuovi talenti del calcio italiano. Un profilo già accostato in modo forse prematuro all’Inter, ma che effettivamente trova riscontro nel gradimento di Marotta e Ausilio. Che però si trova davanti un osso duro con cui combattere.

Maldini, l’Atalanta non si nasconde: Inter all’angolo

Esploso forse in ritardo rispetto alle primissime aspettative riposte sulle sue capacità, gravato di un cognome davvero pesante da portare come fardello – vieppiù considerando la presenza del leggendario padre nel club che di fatto lo ha cresciuto sin dai primi calci – Daniel Maldini sembra aver finalmente trovato la sua dimensione in quel di Monza.

Fresco di convocazione, e di esordio, con la nazionale maggiore, il figlio d’arte rischia di essere uno dei più grandi rimpianti del mercato del Milan in epoca moderna. Corteggiato dalla Beneamata e seguito con interesse anche da qualche club estero, Daniel interessa eccome anche all’Atalanta. Che per bocca del suo Ad Luca Percassi, intervistato da Sky Sport, ha confermato le sue intenzioni per il prossimo futuro.

“È un ragazzo dall’enorme talento, figlio di una famiglia prestigiosissima” ha detto, aggiungendo che la sua società segue con attenzione i progressi del classe 2001. “Siamo contenti per quanto sta facendo, è un ragazzo italiano che sta crescendo bene“, ha ribadito Percassi dando inevitabilmente via ad una ridda di voci sul futuro del nipote del grande Cesare.