Dall’Arsenal al Napoli: il calendario da brividi per l’Inter

Calendario davvero impegnativo per l’Inter a novembre. Di seguito tutti i match previsti con orari e date

Il mese di novembre comincia per l’Inter con 4 punti da recuperare sul Napoli capolista. La vittoria di Empoli ha permesso ai nerazzurri di mantenere quantomeno la distanza invariata dalla vetta a una settimana di distanza dallo scontro diretto con i partenopei.

Novembre sarà un mese con solo cinque partite per l’Inter. Il motivo è sempre il solito ovvero la pausa per le nazionali prevista dopo la 12.a giornata. Sarà l’ultima del 2024. Di seguito, il campionato proseguirà senza interruzioni fino a metà marzo, quando è previsto l’ultimo stop prima del finale di stagione.

L’Inter comincerà novembre con la sfida casalinga di domani sera contro il Venezia. Un matc che i nerazzurri disputeranno già sapendo il risultato di quella del Napoli, impegnato al Maradona nello scontro diretto contro l’Atalanta alle 12.30. Una partita, quello contro i lagunari, che l’Inter non può permettersi di sbagliare per affrontare al meglio le due che seguiranno, entrambe davvero durissime.

Inter, il calendario di novembre: orari e date partite

Mercoledì 6 novembre alle 21, big match di Champions League per l’Inter contro l’Arsenal. I Gunners tornano a San Siro a venti anni di distanza dall’ultimo precedente, vinto con un clamoroso 1-5 con Thierry Henry in grande spolvero. Inter e Arsenal sono entrambe a 7 punti in classifica nel girone unico, motivo per cui la prossima partita è a tutti gli effetti uno scontro diretto per consolidare la posizione tra le prime 8 che garantisce l’accesso immediato agli ottavi di finale.

Domenica 10 novembre, l’atteso scontro diretto contro il Napoli. Sarà la prima da avversario contro l’Inter per Antonio Conte a tre anni dall’addio dopo la vittoria dello Scudetto nella stagione 2020-21. Alla 12.a giornata, la sfida con i partenopei non può essere certo considerata decisiva per lo Scudetto. Indubbiamente però sarà importante per le gerarchie in vetta prima dello stop per le Nazionali.

Dopo la pausa, l’Inter chiuderà novembre con una doppia trasferta. Sabato 23, alle 15, sfida al Verona al Bentegodi. Un anticipo necessario per la quinta sfida di Champions League che vedrà impegnati i campioni d’Italia a Lipsia, martedì 26 novembre alle 21, contro un avversario che l’Inter non ha mai affrontato nelle coppe europee.

Di seguito il riepilogo dei match di novembre per l’Inter con date, orari e diretta tv

Domenica 3 novembre ore 20.45 | Inter-Venezia | Dazn e Dazn 1

Mercoledì 6 novembre ore 21 | Arsenal-Inter | Amazon Prime Video

Domenica 10 novembre ore 20.45 | Inter-Napoli | Dazn e Dazn 1

Sabato 23 novembre ore 15 | Verona-Inter | Dazn e Dazn 1

Martedì 26 novembre ore 21 | Lipsia-Inter | Sky Sport