Verstappen sulla Ferrari, arriva l’annuncio che lascia di sasso: tifosi increduli

Il futuro di Max Verstappen sotto la lente d’ingrandimento: l’annuncio sul suo approdo in Ferrari ha spiazzato tutti

Le polemiche intorno al nome di Max Verstappen non sono mai mancate e, soprattutto ultimamente, il tre volte campione del mondo è stato punito severamente. In Messico i giudici lo hanno penalizzato con 20 secondi da scontare ai box, per un atteggiamento in gara nel lungo duello con Norris che non è sicuramente definibile corretto.

Allo stesso modo il figlio di Jos rimane a +47 sul pilota della McLaren e, a quattro gare dal termine del Mondiale, può davvero sognare di mantenere il distacco e aggiudicarsi il quarto titolo consecutio della sua carriera. Quasi come fece, nell’epoca Ferrari nei primi anni 2000, Michael Schumacher.

In quel caso, però, il ‘Kaiser’ ne infilò ben cinque di fila per poi ritirarsi e salutare Maranello due anni dopo. Da un campione del mondo all’altro, Verstappen torna ad essere accostato ad un possibile futuro in Ferrari.

Un’eventualità che lo stesso pilota olandese ci ha tenuto a chiarire. Nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista alla ‘Bild’ in cui ha parlato di Ferrari, di Hamilton e della possibilità di vestire la tuta rossa in futuro. Il suo annuncio, di fatto, ha scosso i tifosi del ‘Cavallino Rampante’: nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Ferrari, annuncio Verstappen: lo ha detto davvero

“Non mi interessa dove correrà Lewis, io voglio battere tutti i piloti. Che guidino una vettura rossa o argento”, ha riferito il tre volte campione del mondo non lasciando spazio all’interesse per uno dei trasferimenti più discussi degli ultimi anni. Fino al 2028, infatti, il 39enne di Stevenage sarà sotto contratto con la Ferrari.

“Si tratta comunque di qualcosa di positivo per la Formula 1”, ha proseguito Max sottolineando la curiosità sul come funzionerà la dinamica tra lui e Leclerc. In breve, però, si è passati a trattare un clamoroso scenario per il futuro: Verstappen in Ferrari.

Allo stato attuale la Scuderia di Maranello non ha sedili liberi e così sarà verosimilmente per il prossimo triennio: le voci di un addio alla Red Bull, da mesi, si fanno però sempre più insistenti. “Guidare la Ferrari è un sogno di molti ma a me interessa solo vincere. Continuerò a correre dove ho le migliori opportunità per farlo, ovvero alla Red Bull”.

Certo, il fascino della Scuderia di Maranello non lascia di certo indifferente Verstappen che ha però chiarito ulteriormente la sua posizione: “Non sogno costantemente il sedile della Ferrari e al momento non c’è un sedile libero. Ma capisco la scelta di Lewis“. Insomma per Verstappen esiste solo la parola vittoria, e se un giorno la rossa dovesse presentarsi come prima forza schiacciante all’interno del Circus, allora l’olandese potrebbe seriamente pensare ad un passaggio a Maranello.