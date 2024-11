Assalto in casa Bologna, l’Inter non perde tempo: affare per il 2025

È già in canna il colpo per la prossima stagione, nel 2025 potrebbe giocare nell’Inter: Marotta punta i fari sul gioiello del Bologna

La storia torna a ripetersi. In casa Inter si pensa alle prossime strategie che serviranno a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. E, come accaduto già in passato, gli occhi del presidente nerazzurro Marotta tornano a posarsi in casa Bologna. La rosa a disposizione di Italiano, infatti, presenta un talento che viene seguito con enorme interesse dai vertici interisti.

La linea dettata da Oaktree, per il futuro della squadra nerazzurra, è chiaro. Si punterà ad una rosa di giovani talenti, investimenti importanti per i potenziali campioni del domani. Ed è così che sull’elenco di Marotta sono cerchiati in rosso diversi profili di grande spessore che potrebbero ben presto fare la gioia di Inzaghi. Il capitolo più intrigante riguarda l’attacco, reparto nel quale almeno in due diranno addio ai colori nerazzurri.

Dirà certamente addio Joaquin Correa che, ad oggi, ha appena 3 presenze e 38′ in campo con la maglia dell’Inter. Un avvicendamento necessario quello che riguarderà l’argentino ma non solo. Senza dubbio lontano da Milano sarà il futuro di Marko Arrnautovic, il cui stipendio da 3,5 milioni a stagione (come lo stesso Correa, tra l’altro) pesa non poco sulle casse interiste.

All’austriaco, ex Bologna, hanno pensato diversi club italiani. E proprio da Bologna Marotta potrebbe prendere il sostituto: un attaccante di grande valore, un investimento per l’attacco del futuro.

Dal Bologna all’Inter, Marotta studia il gioiello

Da Bologna a Milano, sponda nerazzurra: biglietto di sola andata. È questo lo scenario che Beppe Marotta potrebbe rendere concreto nei prossimi mesi. Perché il presidente dell’Inter ha messo nel mirino Santiago Castro, gioiello in forza ai felsinei.

20 anni, nativo di Buenos Aires, Castro è cresciuto nel Velez per poi approdare in Emilia lo scorso gennaio per poco più di 13 milioni di euro. Adesso, però, Castro sta iniziando a mostrare sprazzi di grandi calcio che potrebbero portare la dirigenza di Viale della Liberazione a interessarsi concretamente a lui, in vista della tanto attesa rivoluzione in attacco. 13 presenze, 3 gol – tutti in Serie A – e 1 assist vincente negli 870′ concessi al gioiello sudamericano da mister Italiano.

Castro percepisce 500 mila euro a stagione, una cifra decisamente bassa rispetto al potenziale che il ragazzo sta mostrando in questi mesi. A fine stagione, in quel di Bologna, si tireranno le somme per capire effettivamente quale possa essere il suo futuro e se l’interesse dell’Inter si concretizzerà. Al momento si tratta di un’idea, una pista che Marotta sta provando a coltivare per anticipare la concorrenza su uno dei potenziali giovani prodigi protagonisti in Serie A.