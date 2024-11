Inter, arrivata l’ufficialità: nessun dubbio, a gennaio se ne va

Addio all’Inter sicuro a gennaio. Oltre a Correa, ecco chi lascerà i nerazzurri alla riapertura del mercato

Una settimana impegnativa attende l’Inter prima dello stop per la pausa dedicata alle Nazionali. Venezia, Arsenal e Napoli, questi gli avversari che attendono i nerazzurri, chiamati già stasera a una vittoria contro i lagunari per accorciare le distanze dal Napoli, sconfitto dall’Atalanta al Maradona.

Inter che continua a essere protagonista anche delle indiscrezioni di mercato, sempre più frequenti con l’approssimarsi della sessione invernale di Gennaio nella quale i nerazzurri dovrebbe operare prevalentemente in uscita. Ci sarà certamente un nuovo tentativo per la cessione di Joaquin Correa.

In scadenza di contratto e senza alcuna possibilità di rinnovo, l’argentino ha rifiutato in estate alcune proposte arrivate dall’estero. Escluso dalla lista Champions e utilizzato in due spezzoni di partita in campionato da Inzaghi contro Monza e Roma, Correa può già lasciare l’Inter senza indennizzo. Potrebbe essere questa la scelta dei nerazzurri che puntano a risparmiare sull’ingaggio da 3.5 milioni previsto anche per l’ultimo anno di contratto.

Inter, un’altra cessione a Gennaio: addio sicuro

A Gennaio, l’Inter proverà a trovare una nuova squadra anche a Ionut Radu. Il portiere romeno è tornato in nerazzurro dopo il terzo prestito consecutivo, quello al Bournemouth in Premier League, seguito alle precedenti esperienze con Cremonese e Auxerre. Come Correa, anche Radu è rimasto all’Inter nonostante i tentativi di cessione in estate.

In particolare, sembrava molto vicino il suo trasferimento al Sassuolo, club con il quale l’Inter aveva trovato un’intesa per la cessione a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita. Un accordo vanificato dallo stesso Radu che ha deciso di non giocare in Serie B, motivo per cui il Sassuolo ha ingaggiato il connazionale Moldovan, in prestito dall’Atletico Madrid.

In attesa della riapertura del mercato, Radu ha cambiato agente. E’ ufficiale infatti la separazione dallo storico agente Oscar Damiani e il passaggio tra gli assistiti di Federico Pastorello. Lo stesso Damiani ha rivelato che, la scorsa estate, Radu ha rifiutato anche una proposta del Palermo.

Al momento, Radu è il quarto portiere dell’Inter, dietro Sommer, Martinez e Di Gennaro. I nerazzurri, ovviamente, proveranno a incentivarne l’uscita già prima della scadenza del contratto fissata al prossimo giugno quando l’addio sarà definitivo. Vedremo se il cambio di procuratore porterà nuove offerte per Radu che non disputa una partita ufficiale da un anno esatto ovvero da Manchester City-Bournemouth 6-1 del 4 novembre 2023.