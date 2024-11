Inter-Liverpool da urlo: affare da 50 milioni

Giungono forti conferme sull’interesse del Liverpool per un giocatore seguito anche dall’Inter: si parla di 50 milioni da spendere

L’Inter di Oaktree non sembra il tipo di club pronto a investire somme pari a 50 milioni di euro per un solo innesto. Quei tempi lì, purtroppo, sembrano ormai un lontano ricordo. Per rinforzarsi, i nerazzurri devono giocare tutt’altra partita. Finora si sono buttati sui parametri zero e su quei giocatori dati per morti o moribondi (Acerbi, Dzeko, Darmian, Mkhitaryan…). Oaktree vorrebbe invece puntare di più sui giovani dal basso ingaggio e il basso costo (modello Bisseck).

Laddove quindi si associa l’Inter al possibile acquisto di Omar Marmoush, punta dell’Eintracht Francoforte, si sta sognando a occhi aperti o si sta palesemente inventando per coinvolgere l’uditorio. L’egiziano non è un obiettivo fattibile per l’Inter, mentre lo è per il Liverpool, che a fine stagione sembrerebbe disposto a spendere più di 50 milioni per prenderlo.

I Reds vogliono Marmoush, e sono già partite le manovre di avvicinamento. Sembra che il ragazzo sia lusingato dell’interesse della big di Premier e che il Francoforte non voglia alzare alcun muro. L’affare, però, non potrebbe chiudersi a cifre inferiori ai 50 milioni di euro.

Marmoush potrebbe continuare a essere offerto di suoi procuratori anche alle big italiane, Inter compresa. Ma i nerazzurri non solo sembrano abbastanza coperti in attacco e poi non possono più affrontare un prezzo del genere. Quando il ragazzo classe 1999 costatava sui 20, se ne sarebbe potuto anche parlare… Ma sembra che anche allora Marotta abbia preferito non spendere così tanto.

Il Liverpool offre 50 milioni e fa fuori l’Inter

Veloce, bravo con il pallone e forte fisicamente, Marmoush non sembrava destinato a una carriera da campione come esterno sinistro. Le cose sono cambiate quando ha cominciato a giocare come centravanti.

Nel 2017 venne acquistato dal Wolfsburg, che lo aggregò inizialmente alla formazione riserve. Esordì in Bundesliga solo tre anni dopo, per poi passare in prestito al St. Pauli, club nella seconda divisione tedesca. Dopo un passaggio allo Stoccarda, sempre in prestito, è tornato al Wolfsburg, ed è stato allora che l’Inter ha cominciato a seguirlo come possibile acquisto a zero.

Andato in scadenza a giugno 2023, l’egiziano si è però accordato con l’Eintracht Francoforte, squadra con cui è definitivamente esploso. La scorsa stagione, col club di Francoforte, in 29 presenze in campionato ha segnato 12 reti. A queste marcature se ne sono aggiunte altre 4 in Champions.

Quest’anno è partito ancora meglio. In Bundesliga, in 6 presenze è già a quota 8 goal. Un altro goal lo ha segnato in Europa Ligue. E intanto aumentano i club interessati ad acquistarlo. Per l’Eintracht si tratterebbe di un’importante plusvalenza. E in vantaggio, non solo rispetto all’Inter, c’è appunto il Liverpool che non riterrebbe così svantaggioso investire 50 milioni. Molto però dipende da come l’ex Wolfdburg concluderà la stagione. Dovesse continuare a segnare a raffica, il suo prezzo potrebbe salire ancora di più!

Ma a Liverpool gli egiziani piacciono molto. Omar Marmoush potrebbe infatti essere il sostituto ideale di Momo Salah, un giocatore simbolo per i Reds già destinato a svernare in Arabia Saudita o negli Stati Uniti.