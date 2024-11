Inter-Venezia, Inzaghi nervosissimo a bordo campo: perché agitava il pallone

Inter-Venezia sta giungendo a termine con il risultato di 1-0. Inzaghi ha avuto una reazione furiosa anche dopo il gol dei nerazzurri

La partita tra Inter e Venezia è proprio ora nei suoi minuti finali, ma poco fa un’azione dei nerazzurri e la conseguente reazione di Simone Inzaghi hanno colto l’attenzione generale. Il tecnico ha inserito Darmian al posto di Dimarco per dare più equilibrio alla squadra, mentre Calhanoglu è tornato in campo dopo l’infortunio, in modo da mantenere il pallone.

Insomma, il messaggio alla squadra era equilibrio, possesso palla e non subire gol. Poco dopo, però, l’Inter si è un po’ complicata la vita con una fase di palleggio un po’ rischiosa. Il passaggio di Bisseck per Darmian era davvero troppo corto e ha chiesto uno sforzo non indifferente all’esterno, che è riuscito ad arrivare prima degli altri e si è conquistato il calcio di punizione.

Inzaghi ha reagito in maniera furiosa proprio mentre l’arbitra stava fischiando. Il pallone è arrivato dalle sue parti e ha iniziato ad agitarlo, mentre parlava con i suoi e spiegava il motivo per cui non era soddisfatto.

Inzaghi furioso anche nei minuti finali: ecco il motivo

All’89esimo, l’episodio si è ripetuto, forse in maniera ancora più netta. L’allenatore dell’Inter era furioso, probabilmente in ansia per una partita importantissima e ancora in bilico anche nei minuti di recupero.

Il tecnico ha iniziato a guidare la squadra passo dopo passo, a telecomandare il gioco, sperando di portare a casa il risultato. La preoccupazione di Inzaghi è diventata ancora maggiore per qualche occasione concessa al Venezia. Il tecnico si è girato verso la sua panchina non nascondendo la sua rabbia. E ora spera di poter gioire al fischio finale.