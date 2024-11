L’Inter ha trovato l’erede di Calhanoglu: il prezzo è già raddoppiato

Hakan Calhanoglu è una certezza per l’Inter, ma i nerazzurri devono pensare anche al futuro: occhio all’erede, ma il prezzo è altissimo

L’Inter, in questa stagione, non ha ancora dimostrato di essere la squadra determinata e continua dell’anno scorso, capace di vincere la seconda stella e conquistare ampi consensi da parte di tutti per ciò che riesce a esprimere in campo. È colpa dei tanti impegni, ma anche degli infortuni che stanno incidendo non poco sul percorso della Beneamata.

Uno di quelli più significativi – per fortuna non troppo lungo da metabolizzare – è stato quello di Hakan Calhanoglu. Il regista turco è riuscito a suon di grandi giocate, ordine in mezzo al campo, e un talento naturale nei tiri piazzati pazzesco, a diventare uno degli idoli assoluti dei tifosi, un calciatore in grado di fare la differenza in entrambe le fasi di gioco e uno dei migliori nel suo ruolo.

Per questo, l’Inter la scorsa estate non ha ascoltato le sirene che arrivavano da molte big europee, e in particolare dal Bayern Monaco, ma in futuro le cose potrebbero cambiare, anche perché sarebbe difficile resistere a una maxi offerta, visto l’anagrafica del mediano. Ma chi potrebbe prendere il suo posto?

Idea Vermeeren per il centrocampo dell’Inter: quali sono le condizioni

Kristjan Asllani non ha ancora convinto del tutto agli ordini di Simone Inzaghi. Tutta l’Inter lo coccola e attende la sua esplosione definitiva, ma non è ancora arrivata, tanto da far dubitare sul suo reale impatto a certi livelli.

Per questo, la dirigenza della Beneamata sta monitorando un altro calciatore giovanissimo e che ha già dimostrato di poter essere il futuro in quella zona di campo. Oltre a Ricci, che comunque è un calciatore che piace, stiamo parlando di Arthur Vermeeren. Il regista non ha neanche 20 anni, ma è già stato acquistato dall’Atletico Madrid, poi è finito in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Lipsia.

Non è ancora un titolarissimo dei tedeschi, ma parliamo di un club che attraverso il possesso palla ha subito solo tre gol in questa stagione. Portarlo all’Inter non è facile per diversi motivi: innanzitutto, bisogna capire effettivamente di chi sarà il suo cartellino nella prossima stagione, e poi la valutazione non è affatto bassa. L’Inter potrebbe spuntarla con un’offerta sui 30 milioni di euro, con il suo prezzo che è lievitato in poco tempo. E vedremo se sarà disposta a farlo.