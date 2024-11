Il ‘caso’ Taremi esplode prima della Champions: cosa sta succedendo, Inzaghi nel mirino

La gestione e le prestazioni di Taremi stanno facendo discutere parecchio nelle ultime ore: cosa è successo prima della Champions League

L’Inter ha ripreso a correre in campionato e non vuole fallire l’appuntamento in Champions League contro l’Arsenal, ma alcuni problemi dei nerazzurri non possono essere cancellati e sono stati evidenti anche nella vittoria di misura contro il Venezia.

In particolare, nelle ultime ore si dibatte parecchio sulla prima parte di stagione di Mehdi Taremi. Quando chiamato in causa, il nuovo attaccante arrivato a parametro zero ci ha messo sempre grande voglia, ha recuperato molti palloni e ha mostrato un calcio associativo con i compagni, ma mancano i gol pesanti e anche un minutaggio che in molti si aspettavano più importante.

Ne ha parlato anche Beppe Bergomi a ‘Sky Calcio Club’, sottolineando che l’attaccante “non è nei meccanismi” e che in molti “si aspettavano di più da lui”. In effetti, anche Simone Inzaghi lo tratta come un’alternativa alla coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, finora senza lo stesso impatto sotto il profilo realizzativo.

🗣#Marotta ‘avverte’ #Inzaghi: “Occhio ai cali di tensione” Le parole del Presidente dell’#Inter al termine dell’Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto della Figc. pic.twitter.com/nexebwRvtR — Interlive (@interliveit) November 4, 2024

‘Caso’ Taremi, i tifosi si dividono: sotto attacco anche Inzaghi

In effetti, basta fare un giro sui social per rendersi conto che non sono in pochi a pensarla come Bergomi. Spesso i movimenti dell’ex Porto non hanno convinto e anche la sua lontananza dal gol preoccupa.

Altri, invece, sostengono che sia veramente difficile incidere con il basso minutaggio a sua disposizione o entrando sempre a gara in corso e vorrebbero vederlo di più all’opera, soprattutto contro avversari non irresistibili.

Ha il parco attaccanti di gran lunga più forte in A. Inter, oltre i 2 titolari, ha 2 rottami che possono giocare solo in serieB, e taremi, 0 gol su azione e sempre fuori dal contestio — antonionomentana1974 (@antonionom21914) November 4, 2024

Sanchez 20 categorie sopra a Taremi — Uve ricci (@UveRicci) November 4, 2024

Taremi flop perché non ti risolve una partita in 30 minuti dove siamo chiusi o giocando in coppia con Arnautovic mentre soffriamo in difesa. Narrativa da provinciali. Taremi deve giocare a fianco di uno dei titolari da inizio partita, poi, semmai, potremo giudicarlo meglio. — Redzy ★★ (@redzybtw) November 4, 2024

La gestione della rosa da parte di Inzaghi non mi sta piacendo, oggi è andato con la squadra titolare quando poteva far giocare Taremi almeno e qualcun altro. A meno che non metta tante riserve con l’Arsenal, ma ne dubito. Dopo c’è il Napoli, da vedere la condizione poi — AntZlatan (@AntZlatan_it) November 3, 2024

Per questo, come potete leggere, anche Inzaghi è finito sotto attacco e in molti sono convinti dovrebbe gestire diversamente il ragazzo. Vedremo se questo accadrà già a partire contro l’Arsenal, una partita che potrebbe svoltare anche la stagione di Taremi.