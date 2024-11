Inter, scatta l’allarme: “Thuram meglio di Lautaro, ma se uno si fa male…”

Nell’infinita discussione su quanto sia difficile trovare degni sostituti a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, il grande ex nerazzurro ha detto la sua

C’è un’Inter dei titolarissimi, fatta spesso di 11 undicesimi da giocatori che già lo scorso anno hanno dimostrato di sapere come si fa a vincere, e l’Inter del turnover. Quella che alcune volte, per necessità date dagli infortuni o dalle scelte di mister Inzaghi che dosa le sue risorse con attenzione, è scesa in campo anche in impegni importanti. Tanto in campo europeo quanto in campionato.

La differenza, inutile negarlo, è esplosa in tutta la sua manifesta evidenza nel recente match di Champions League contro lo Young Boys. Una partita complicata, aggravata dallo stress psicologico di aver fallito un calcio di rigore ad inizio ripresa, che la squadra nerazzurra proprio non riusciva a sbloccare.

Ad un certo punto, a cavallo dei tre quarti di gara contro la formazione svizzera, Simone Inzaghi ha calato gli assi dalla panchina. Nell’occasione i pezzi da novanta subentrati si chiamavano Dimarco, Lautaro e Thuram. Non a caso coloro che hanno costruito, quasi dal nulla, il gol vittoria siglato dal francese su assist dell’ex Verona. A sua volta liberato al cross da uno splendido assist del capitano.

Insomma, se c’erano dubbi sull’importanza del tandem d’attacco nerazzurro, i pochi scettici – o i più ottimisti, a seconda di come li si voglia chiamare – sono stati serviti. Non certo una grande notizia per il tecnico piacentino, che contava anche sull’apporto degli altri componenti del roster per far rifiatare, almeno ogni tanto, i due big.

Lautaro e Thuram, pericolo Inter: l’ex mette in guardia Inzaghi

Intervistato da ‘Newsupersommesse.it‘, Stephane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter di fine anni ’90/ primi anni 2000, ha parlato del magico tandem d’attacco della Beneamata. Elogiando soprattutto l’impatto del suo connazionale in questo inizio di stagione, ma lanciando anche un monito che sa tanto di allarme.

“Al momento mi pare più importante Marcus di Lautaro. L’argentino, diciamo la verità, non ha fatto un grande inizio: non ha giocato bene con la Juve, mentre Thuram finora è l’attaccante più pericoloso della squadra. Ma sono sicuro che il Toro tornerà presto sui suoi livelli, e a quel punto l’Inter tornerà ad avere la coppia di attaccanti più forte d’Europa”, ha esordito l’ex centrocampista.

“Nell’Inter c’è differenza evidente tra titolari e riserve. Non è una differenza enorme, ma c’è. Ad esempio, in attacco abbiamo visto finora che solo Taremi ha fatto qualcosa di buono. In ogni caso però non è comunque a livello di Thuram e Lautaro. Spero sinceramente che nessuno di questi due si faccia male sul serio, perché altrimenti sarà davvero complicato per Inzaghi“, ha concluso con un pizzico di preoccupazione Dalmat.