Inter-Venezia non è finita: cos’è successo con Bisseck, arriva la confessione

Il centrale dei lagunari avrebbe ammesso la propria colpevolezza in occasione del momentaneo pareggio allo scadere, poi revocato dal VAR. Ininfluente il presunto fallo sull’avversario nerazzurro nell’area piccola

L’improvvisa battuta d’arresto della cavalcata del Napoli verso il consolidamento del proprio primato in cima alla classifica del campionato di Serie A non ha favorito soltanto l’Atalanta, ma anche l’Inter.

I nerazzurri sono infatti usciti vittoriosi dalla sfida contro il Venezia nonostante non sia stata affatto semplice spuntarla, soprattutto dopo quanto occorso sul finale. Il solo gol di vantaggio maturato fino a quel momento ad opera di Lautaro Martinez non è bastato per chiudere in anticipo i giochi.

Allo scoccare del 98’ minuto, un attimo prima del fischio finale, il pallone s’è insaccato alle spalle di Yann Sommer dopo un contrasto di gioco che ha visto protagonisti da una parte Yann Bisseck, a protezione della propria area piccola, e l’altro centrale dei lagunari Marko Sverko.

Difficile poter analizzare ad occhio nudo la concitata situazione, ma qualcosa ha subito catturato l’attenzione della sala VAR impegnata a visionare per diverse volte i replay disponibili al fine di comprendere al meglio l’accaduto dopo l’assegnazione del gol da parte della direttrice di gara Ferreri Caputi.

Per me il gol del #Venezia è da annullare per il fallo su #Bisseck (oltre al tocco di mano). All’#Inter è stato negato un rigore netto per lo stesso “fallo” di #Dumfries su Haps. Il metro di giudizio deve essere lo stesso se si vuole essere onesti ⚫🔵#InterVenezia pic.twitter.com/cvbtfeexJC — Ricky D’Anna (@RiccardoDanna1) November 3, 2024

Contesa Sverko-Bisseck, il croato ammette la colpa nel fermo immagine di Inter-Venezia

In un primo momento si era infatti ipotizzato che ci potesse essere una fallo di carica da parte di Sverko ai danni di Bisseck, il quale sospinto in avanti avrebbe poi colpito il pallone con la nuca.

Eppure, ammessa anche l’ipotesi di un fallo, questa è stata ritenuta ininfluente perché a ridosso della spinta c’è stato un fallo di mano in attacco di cui è stato ritenuto colpevole proprio il centrale croato del Venezia. Nulla da fare dunque e gol annullato, con un polverone di polemiche sollevato dai tanti tifosi ed appassionati sintonizzati sulla partita.

Un dettaglio tuttavia sembrerebbe esser sfuggito a molti. Un solo frame disponibile dalle telecamere ha infatti catturato il momento in cui Sverko si è avvicinato ad un compagno di squadra, mimando chiaramente il gesto di aver toccato il pallone con la mano. Un’ammissione in diretta che dunque avrebbe confermato le valutazioni arbitrali fino a quel momento ampiamente discusse e contestate.