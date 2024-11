L’Inter lo riporta in Serie A: assalto al campione del mondo

Marotta ha pronto un grande colpo per la prossima estate: ritorno dietro l’angolo, ecco il big per mister Inzaghi

Arsenal, Napoli, Verona e Lipsia. Sarà questo il tragitto che dovrà percorrere l’Inter di Simone Inzaghi nel mese di novembre, un mese bollente. E se lo Scudetto resta decisamente alla portata dei nerazzurri, in Champions League il percorso sarà ancora più lungo e tortuoso.

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed in vista del 2025 tante cose cambieranno nella rosa nerazzurra. Non si placano le voci secondo cui Simone Inzaghi potrebbe salutare Milano a fine stagione. Sempre viva la pista Premier, anche se il Manchester United, ovvero il club maggiormente interessato al piacentino, ha virato su Amorim pagando i 10 milioni della clausola.

Inzaghi a parte, la dirigenza di Viale della Liberazione sta guardandosi intorno in vista delle prossime mosse: in ogni reparto, infatti, vi saranno entrate ed uscite. A gennaio potrebbe arrivare un nuovo centrale, per dare una mano al mister interista che spesso e volentieri deve fare i conti con gli infortunati.

In vista della stagione 2025/26 c’è un’occasione di mercato che potrebbe far balzare sulla sedia i tifosi dell’Inter. Un big che farebbe comodissimo.

Inter, sorpresa a centrocampo: torna il grande ex

Si è laureato campione del mondo con la sua Argentina, attestandosi nonostante le difficoltà dell’Atletico Madrid come uno dei centrocampisti più utilizzati da Diego Simeone. Adesso, più che in passato, Rodrigo De Paul può tramutarsi nel sogno estivo della dirigenza di Viale della Liberazione.

Il 30enne argentino è in scadenza nel giugno 2026 con i ‘Colchoneros’ e difficilmente si lavorerà al rinnovo dell’ex Udinese. De Paul è un centrocampista moderno, in grado di ricoprire brillantemente le due fasi, un box-to-box perfetto per il gioco nerazzurro. L’Atletico Madrid valuta il cartellino di de Paul 25-30 milioni di euro: ad un anno dalla scadenza, senza rinnovo, Marotta potrebbe ottenere un forte sconto.

Con un De Paul che tornerebbe in Serie A a quattro anni dall’addio all’Udinese, potrebbe fargli spazio Kristjan Asllani. L’albanese, il cui nome sta già ventilando tra i possibili partenti per il mese di gennaio, ha trovato poco spazio. E così a giugno anche la mediana nerazzurra potrebbe cambiare volto, ammesso che Oaktree dia il via libera all’acquisto di De Paul, un trentenne con ingaggio molto alto…