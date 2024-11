Per la Juve era scarso: Marotta lo porta all’Inter gratis

L’Inter di Beppe Marotta continua a pescare dalla Juve: il nuovo innesto arrivare gratis. E non mancano le polemiche

Gli affari sono affari, e non bisogna assumere atteggiamenti settari. Chi storce il naso parlando di juventinizzazione dell’Inter dimentica che tante volte nel passato più remoto e in quello recente i nerazzurri hanno saputo rinforzarsi e arrivare alla vittoria accogliendo ex bianconeri. Capitò quando la Juve scese in B a seguito di Calciopoli e poi con il ciclo Conte.

Molti tifosi nerazzurri non avrebbero mai voluto vedere giocatori come Cuadrado con la maglia dell’Inter. E, alla fine, sono quasi stati accontentati: il colombiano si è visto poco e niente in campo con la squadra di Inzaghi, e il problema “morale” si è risolto da sé.

Beppe Marotta non sembra affatto interessato a tali dinamiche: pesca dove gli conviene, senza badare ai miopi paletti che molti tifosi vorrebbero imporgli. Così, molto presto, il presidente nerazzurro potrebbe rivolgere l’interesse a un altro ex bianconero.

Parliamo di un difensore, che è cresciuto a Torino, ma che alla Juve si è visto molto poco. Si tratta del ventiduenne Radu Matei Dragusin. Il difensore rumeno è in cerca di una nuova squadra. Si sente ormai ai margini del Tottenham (finora, in questa nuova stagione, ha collezionato solo tre presenze).

Scartato dalla Juve, ora piace come colpo gratis a Marotta

In questi giorni si è parlato di un suo ritorno alla Juve. Ma di certo Dragusin ricorda bene di quando il club bianconero lo bocciò, non ritenendolo all’altezza. Il forte centrale arrivò a Torino nel 2018. Dopo due anni nelle giovanili, ha giocato con la U23 bianconera per una stagione, giocando in tutto una decina di partite e ottenendo anche una presenza con i grandi.

Passato in prestito alla Samp disputò 15 partite, poi da gennaio giocò (poco e maluccio) alla Salernitana. A luglio 2021 si trasferì in prestito con obbligo di riscatto al Genoa, in Serie B: spendendo 5,5 milioni di euro, più circa 2 milioni di bonus, i liguri riuscirono a portarlo via alla Juve. E in due stagioni con i rossoblù il rumeno si è messo in mostra come centrale roccioso e ottimo in marcatura.

E, così, a gennaio 2024 venne acquistato a titolo definitivo dal Tottenham per 25 milioni di euro più 5 di bonus e il prestito di Djed Spence al Genoa come contropartita tecnica. In Premier, Dragusin ha finora giocato pochissimo. In tutto, dal suo arrivo a oggi, sono più o meno una decina le presenze in campo.

Qualche anno fa, gli agenti del rumeno, gli stessi di Gudmundsson, potrebbero averlo già offrirlo anche all’Inter. Ora i nerazzurri possono pensarci solo per l’anno prossimo, ma solo se il Tottenham aprisse al prestito, come appare possibile.

Rilancio o cessione?

Quindi l’ex Juve potrebbe arrivare alla corte di Marotta gratis e a titolo temporaneo, o al massimo tramite un prestito con opzione di acquisto a più o meno 15 milioni. Con il suo passaggio in Premier, il cartellino del difensore si è parecchio svalutato. Ma in Serie A il ragazzo ha già dimostrato di poter fare bene. Inoltre è giovane e affamato.

Intanto in Inghilterra non escludono che gli Spurs possano rivalutarlo e utilizzarlo con maggiore frequenza. Ange Postecologu, tecnico del Tottenham, ne ha parlato di recente. Nel match contro l’Aston Villa, infatti, Radu Dragusin è subentrato all’infortunato Micky van de Ven e non ha sfigurato. Postecolugu ha voluto perciò elogiarlo e rassicurarlo sul suo futuro in squadra.

Potrebbe avere insomma più opportunità per mettersi in mostra. L’Inter osserva l’evolversi della situazione da lontano. E così fa anche la Juve, che potrebbe muoversi già a gennaio (anche se l’obiettivo principale è Skrianiar).