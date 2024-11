Promozione imperdibile Dazn, gratis per gli abbonati: attivazione semplicissima

Tra le proposte di Dazn c’è anche un omaggio per tutti gli abbonati. La promozione è già disponibile si può attivare in qualsiasi momento

E’ sempre costante l’attenzione degli utenti per le promozioni di Dazn, la piattaforma streaming che trasmette tutte le partite di Serie A, alcuni delle quali in simulcast con Sky Sport.

Licenziataria dei diritti fino al 2029 dopo il nuovo accordo che è stato ufficializzato lo scorso luglio, Dazn è entrata ulteriormente nella storia del calcio italiano con la trasmissione in chiaro per tutti (anche per i non abbonati) del big match di martedì scorso tra Milan e Napoli. Era addirittura dal 1996 che una partita di Serie A non era visibile per tutti e non sarà nemmeno l’unica. Altre quattro, infatti, saranno trasmesse nel corso della stagione come parte del pacchetto promozionale “Try and Buy”compreso nell’accordo con la Lega di Serie A.

A proposito di omaggi, Dazn ne propone uno per tutti gli abbonati alla piattaforma che hanno la possibilità di usufruire di un nuovo servizio, attivabile gratuitamente fin da subito.

Dazn, come attivare la promozione gratuita

La promozione riguarda la partnership tra Dazn e Gazzetta dello Sport. Gli abbonati a Dazn possono, infatti, accedere gratuitamente a Gazzetta Digital Edition con la possibilità di usufuire dell’edizione digitale del quotidiano e dei contenuti premium pubblicati su Gazzetta.it

L’accesso a Gazzetta Digital tramite Dazn prevede l’attivazione della promozione, seguendo queste indicazioni. Chi ha un abbonamento attivo a Dazn deve anzitutto posizionarsi su questa pagina . Cliccando sul banner evidenziato in giallo “Sei già cliente” si procederà all’inserimento dei dati richiesti. Completata questa procedura, entro 24 ore, vi verrà inviato un voucher da inserire nella pagina https://abbonamenti.gazzetta.it/dazn.

Con l’accettazione del codice, potete poi proseguire nella registrazione a Gazzetta Digital Edition. Completa anche questa fase con la classica scelta di username e password per l’accesso, sarete abilitati ai servizi offerti. Potete leggere il quotidiano sia dall’area riservata del sito Gazzetta.it che dall’applicazione disponibile in tutti gli store digitali.

La promozione è totalmente gratuita e valida finché l’abbonamento a Dazn resterà attivo. In caso di mancato rinnovo, decadrà anche la possibilità di accesso a Gazzetta Digital Edition. Possono attivare la promozione, solo gli abbonati Dazn con piano Standard e Plus. La possibilità è esclusa per chi ha scelto le opzioni Start, Goal Pass o si è abbonato tramite servizi esterni come TIM, Google o Apple.

Dazn, a novembre, trasmetterà in esclusiva le tre partite dell’Inter in Serie A contro Venezia, Napoli e Verona. Quelle di Champions, invece, con Arsenal e Lipsia saranno visibili rispettivamente su Amazon Prime Video e Sky Sport.