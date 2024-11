Donnarumma all’Inter non è più fantacalcio: il piano di Marotta

Il portierone azzurro non ha mai convinto del tutto il tecnico Luis Enrique: il PSG potrebbe cedere alle lusinghe nerazzurre. Ecco cos’ha in mente Marotta

Fenomenale – anche agli ultimi Europei, nonostante la spedizione azzurra sia stata complessivamente disastrosa – con la maglia della nazionale, meno – seppur il rendimento sia buono – col PSG nelle gare di Ligue 1 e abbastanza disastroso non appena parte la musichetta della Champions League.

Queste sono le tre facce di Gianluigi Donnarumma, il portiere ex Milan che talvolta, in preda probabilmente a cali di concentrazione, compie delle topiche che nell’epoca dei social diventano subito virali. Una su tutte, una sorta di manifesto della sua allergia alle gare della massima competizione europea per club, la clamorosa indecisione al cospetto del Real Madrid nella Champions League 2021/22.

Con le Merengues quasi rassegnate al loro destino – il PSG era avanti 1-0, in pieno controllo del match al 60′, dopo aver già vinto di misura la gara d’andata – il nativo di Castellammare di Stabia riaprì suo malgrado la contesa regalando a Karim Benzema la comoda palla dell’1-1. Da lì, è storia nota, il Real riprese vita, andando a segno altre due volte e ribaltando l’esito della qualificazione.

Non fu, quello, l’ultimo errore di Gigio in Champions. Anche nella stagione in corso, ad esempio nella gara con l’Arsenal, l’estremo difensore non ha fatto una splendida figura. C’è chi sostiene che le indecisioni in campo europeo – di gran lunga maggiori, come numero, rispetto a quelle compiute in campionato o con la maglia dell’Italia – siano solo il frutto del caso. O della sfortuna. O di qualche errore arbitrale, come lo stesso portiere ebbe modio di dire a proposito dell’episodio col franco-algerino.

Sta di fatto che, per questo e per altri motivi, l’ex rossonero non è propriamente nelle grazie del tecnico Luis Enrique. Che non si strapperebbe i capelli di fronte ad un’ipotetica, e magari remunerativa, cessione dell’ex enfant prodige campano.

Donnarumma, stavolta Marotta fa sul serio: 40 milioni sul piatto

Secondo quanto riportato dal portale francese ‘Footmercato.net‘, il club parigino sarebbe molto soddisfatto di Matvey Safonov, il 25enne portiere russo che ha ben figurato nelle tre gare di Ligue 1 disputate coi parigini, di cui ha difeso la porta anche nella prima gara stagionale di Champions contro il Girona.

Considerando che il contratto in scadenza nel 2026 del portiere azzurro non sembra oggetto di una trattativa di rinnovo, e unendo questo stato di cose al grande interesse sul suo profilo riposto in particolare dall’Inter, ipotizzare un ritorno in Serie A del giocatore non è più fantascienza. Giova ricordare, parlando del desiderio della Beneamata, che Yann Sommer non fornisce più le garanzie dello scorso anno, e che finora Josep Martinez non ha affatto convinto Simone Inzaghi.

A Marotta basterebbe mettere a segno una cessione eccellente per finanziare il colpo. A quel punto potrebbe presentarsi alla scrivania di Al-Khelaifi con non più di 40 milioni (sarebbe comunque una maxi plusvalenza) pagabili in 4 rate. Il vero ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio di Donnarumma: il vero nodo potrebbe consistere nella disponibilità del portiere ad abbassarsi lo stipendio pur di tornare protagonista in Serie A.