Inzaghi vuota il sacco: “Potevo andare in Premier”. Out cinque big contro l’Arsenal

Simone Inzaghi ha parlato alla viglia del match contro l’Arsenal in Champions League: le dichiarazioni del tecnico e le scelte di formazione

Ormai manca sempre meno e l’Inter scenderà in campo contro l’Arsenal in Champions League in una partita che promette spettacolo e che potrebbe essere decisiva per il percorso del club nella massima competizione europea.

Alla vigilia della partita, Simone Inzaghi ha fatto il punto della situazione sull’impegno, ma anche svelato un aneddoto sul suo recente passato: “Il calcio inglese è affascinante, piace a ogni allenatore“, ha ammesso. E ha aggiunto: “Non nego che c’è stata la possibilità, non solo all’Inter ma anche quando ero alla Lazio“.

“In questo momento, però, sto molto bene qui, in una delle squadre migliori d’Europa”. Sul futuro, però, non ci sono certezze, ha rimarcato ancora e quindi prima o poi la sensazione è che finirà nel campionato più competitivo al mondo.

Un altro tema caldo in conferenza è stato il turnover: “Non penso, io ragiono partita per partita. Purtroppo tutte e tre i big match di campionato sono capitati dopo le gare europee, è successo sempre. Facciamo delle valutazioni”. Insomma, almeno dalle sue dichiarazioni, non saranno molti i big ad avere respiro, anche perché il match è molto importante per scandire il futuro dell’Inter in Champions League.

Le scelte di formazione di Inzaghi contro l’Arsenal: cinque big out

A dispetto delle sue parole, Inzaghi potrebbe comunque stupire tutti e operare diversi cambiamenti nella formazione iniziale. Potrebbero restare in panchina Barella e Mkhitaryan a centrocampo, con Calhanoglu pronto a tornare nel cuore del gioco in regia. Anche sugli esterni, il turnover non manca: Dimarco potrebbe finire inizialmente in panchina con Darmian pronto a spostarsi a sinistra.

Bastoni non è al top della forma dopo i crampi accusati contro il Venezia e il suo posto potrebbe essere rilevato da Bisseck. Infine, anche Marcus Thuram, dopo i tanti gol sbagliati contro i lagunari, potrebbe partire dalla panchina, con Taremi in campo dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez.

🏃 #Inter – L’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile Gentile alla vigilia del match contro l’#Arsenal: in gruppo anche #Asllani, indisponibile il solo Carlos Augusto 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/P000JH4s8E — Giorgio Musso (@GiokerMusso) November 5, 2024

I big nerazzurri potrebbero comunque entrare a gara in corso e fare la differenza. Certo, vedere l’Inter con una formazione del genere contro l’Arsenal stupirebbe un po’ tutti.