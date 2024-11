Polveriera Roma: rescinde il contratto e firma con l’Inter

Altra batosta in campionato per i giallorossi, è crisi nera: con l’esonero di Juric può cambiare aria anche un difensore centrale ma le chance per la firma con l’Inter sono bassissime

Se in Serie A ci sono squadre come Inter, Atalanta e Fiorentina che corrono spedite verso il raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali, altre realtà come Milan e Roma faticano ancora a carburare.

Sulla situazione dei rossoneri si potrebbe discutere con qualche riserva, viste alcune prestazioni degne di nota sinora. Mentre per i giallorossi, ormai, ci sarebbe davvero poco da analizzare. I tifosi capitolini, fra i più orgogliosi dello scenario europeo, sono visibilmente delusi per il pallido sforzo profuso dalla squadra sinora al seguito di uno come Ivan Juric, scelto forse troppo frettolosamente dalla proprietà Friedkin per presto dimenticare le divergenze di vedute avute con Daniele De Rossi.

“Il problema non era lui”, urlano ancora a gran voce. Con qualcuno che invoca al rientro del figlio di Roma in panchina, per riportare un minimo di stabilità anche all’interno dello spogliatoio. Ed ormai la fine del mandato dell’allenatore ex Torino sembra comunque alle porte.

Con l’esonero da prendere in considerazione per il bene della squadra, anche una grande bandiera del calcio europeo potrebbe dire addio alla Roma per accasarsi altrove il prossimo gennaio. Sempre che non riesca a trovare nelle prossime settimane il giusto spazio tra le file del successore di Juric e ribaltare le opinioni sul suo conto finora.

Juric in bilico e occhi su Hummels, dopo la Roma idea Inter

Trattasi di Mats Hummels, prelevato dai giallorossi a parametro zero nella passata sessione estiva dopo lo svincolo dal suo storico Borussia Dortmund.

Certo l’età è un fattore che non accompagna più il centrale tedesco ma dall’alto della sua esperienza, in un campionato competitivo come quello italiano, potrebbe ancora dire la sua. Non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco e se le condizioni dovessero permetterlo, potrebbe essere seriamente proposto dalla sua entourage anche all’Inter in virtù del fatto che i nerazzurri dovranno salutare verosimilmente almeno uno fra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij dalla prossima estate, con il secondo in pole dopo il rinnovo scattato per l’ex Lazio per un’altra stagione ancora.

Ciononostante, gli obiettivi dell’Inter per il futuro appaiono ormai ben chiari: Oaktree vorrà investire soltanto su calciatori giovani e di prospettiva, specie in un reparto delicato come quello difensivo, anche in funzione di una possibile rivendita sul mercato dopo un paio di stagioni. Hummels non rispecchierebbe dunque queste caratteristiche, venendo scartato a prescindere dalla dirigenza.