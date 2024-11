DIRETTA Inter-Arsenal: Lautaro-Taremi davanti, Calhanoglu in regia | Cronaca LIVE del match di Champions League

I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i Gunners di Arteta nella quarta giornata di Champions League. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita l’Arsenal a San Siro in un match valido per la quarta giornata di Champions League. Una sfida tra due formazioni che sono appaiate a quota 7 punti nella classifica generale che sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dai due successi in Serie A contro l’Empoli ed il Venezia che li hanno riportati a un punto dal Napoli capolista, vanno a caccia della terza vittoria di fila in campo europeo. Dopo il pareggio all’esordio contro il Manchester City, infatti, sono arrivati i successi contro Stella Rossa e Young Boys decisive per stare nelle prime otto e accedere subito agli ottavi. I Gunners di Mikel Arteta, che invece vengono dalla sconfitta in Premier League contro il Newcastle, hanno avuto un cammino identico con le vittorie contro Paris Saint-Germain e Shakhtar Donetsk dopo il pari iniziale con l’Atalanta.

La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su smartphone, pc e tablet solamente sulla app di Prime Video. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale a ventuno anni fa, quando i londinesi si imposero con un netto 5-1 grazie alla doppietta di Henry e ai gol di Ljungberg, Edu e Pires inframezzati dal momentaneo pareggio di Vieri. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Arsenal live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ARSENAL

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Taremi, Lautaro. All.Inzaghi

ARSENAL (4-4-2): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Havertz, Partey, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. All.Arteta

ARBITRO: Kovacs (ROM)