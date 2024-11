Rescissione Mkhitaryan, sono sconvolti: “Qualcuno lo rimpiangerà”

Il futuro di Henrikh Mkhitaryan all’Inter è fortemente in discussione: i tifosi sono sconvolti per l’ipotesi di rescissione del contratto

L’Inter di Simone Inzaghi si basa su solide certezze, senso di appartenenza e alcuni calciatori che si sono rilevati assolutamente essenziali per il raggiungimento dei recenti successi, per ultima la seconda stella. Il tecnico di Piacenza non può proprio fare a meno di Henrikh Mkhitaryan, mezzala indispensabile per entrambe le fasi di gioco e che raramente ha tolto dal campo.

L’apporto dell’armeno nella gestione del tecnico di Piacenza è diventato un tormentone, quasi un meme sul web, ma da allora alcune cose sono cambiate. L’inizio di stagione con il club campione d’Italia è stato un po’ più difficile: l’ex Roma ha sbagliato qualche gol di troppo, ha perso la freddezza che l’ha sempre caratterizzato e spesso è parso un po’ a corto di energie fisiche e mentali.

Probabilmente non ha assimilato la preparazione al meglio, ma ora sta salendo di giri ed è pronto a riprendersi tutti gli elogi e il suo ruolo sempre più centrale nel club nerazzurro. Però, c’è da pensare anche al futuro e non si può pensare che anche nei prossimi anni Mkhitaryan resti sempre il titolare dell’Inter.

Il futuro di Mkhitaryan è in bilico: i tifosi hanno fatto la loro scelta

L’ex Arsenal stasera si troverà a sfidare il suo passato in un match che potrebbe decidere il percorso dell’Inter in Champions League per questa stagione. L’armeno, però, ha già 35 anni e un contratto che ora scade a giugno 2026, ma con la possibilità per i nerazzurri di rescindere con mesi di anticipo, purché venga pagata una penale.

Vista la situazione, abbiamo chiesto agli utenti di InterLive su Facebook cosa farebbero con la mezzala dell’Inter e le risposte a dir il vero non sono andate tutte nella stessa direzione. C’è chi pensa, infatti, che sarebbe meglio puntare su profili più giovani, in maniera tale da lanciare nuovi talenti che potrebbero essere fondamentali per il futuro del club.

La maggior parte degli utenti, però, credono ancora nelle sue capacità, anche per il futuro, e hanno commentato con messaggi come “Deve restare”, o ancora “Qualcuno lo rimpiangerà”. La lotta tra i supporters continua, ma l’Inter sembra già avere le idee ben chiare su quale debba essere il futuro del centrocampista e al momento parla nerazzurro.