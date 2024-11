Affare folle: arriva Salah a zero, colpo a sorpresa

Clamorosa indiscrezione di mercato proveniente dalla Spagna: il big del Liverpool potrebbe arrivare a costo zero nella prossima finestra estiva di scambi

Otto stagioni, compresa quella attuale iniziata da relativamente poco tempo, e 220 gol in 365 partite disputate in tutte le competizioni con la blasonata maglia dei Reds. Basterebbero solo i freddi numeri a certificare lo status di un calciatore che rappresenta ancora uno dei più grandi rimpianti del calcio italiano, visto che in Serie A Momo Salah ci è passato eccome. Lasciando anche una traccia ben visibile della sua presenza.

Accasatosi al Liverpool il giorno dopo la fine della stagione calcistica 2016/17, che il nordafricano aveva disputato con la maglia della Roma mettendo a segno 15 gol in 31 presenze, Salah è stato uno dei grandi dominatori della Premier League degli ultimi anni. Stella assoluta dell’attacco del club inglese – per anni il tridente composto da lui, Sadio Mané e Roberto Firmino ha terrorizzato le difese avversarie in Premier e non solo – l’egiziano riflette sul suo futuro.

L’addio a sorpresa di Jurgen Klopp, col quale l’attaccante aveva avuto non pochi contrasti nella passata stagione, sarebbe potuto essere teoricamente un motivo per prolungare da subito il suo contratto coi Reds, in scadenza a giugno 2025. Il nuovo corso targato Arne Slot poi, col Liverpool primo in campionato e protagonista di una straordinaria Champions League fino a questo momento, sarebbe dovuto essere uno stimolo a proseguire un matrimonio fruttuoso per tutte le parti coinvolte. Le cose però non stanno esattamente così.

Salah a ‘zero’, il Barcellona sogna il grande affare

A proposito di attacchi a cinque stelle, e di campionati nazionali dominati, non si può non parlare del fenomeno Barcellona. La nuova nidiata dei ragazzi terribili della Cantera, unita alla seconda giovinezza di un bomber di razza come Robert Lewandowski e alla ritrovata vena di un potenziale fuoriclasse come Raphinha stanno facendo letteralmente volare il club catalano.

40 gol fatti in appena 12 giornate di Liga è lo straordinario bottino della squadra allenata da Hansi Flick, al momento uno dei tecnici più ‘on fire’ dell’intero panorama calcistico europeo. Non pago di un attacco che fa faville – uno come Ferran Torres non riesce che a ritagliarsi le briciole in campo, per non parlare dell’ex enfant prodige Ansu Fati – il sodalizio blaugrana già pensa al futuro. Anzi all’immediato presente, se consideriamo il possibile assalto al cartellino di Rafael Leao già per gennaio: una pista che la stampa catalana sta battendo da alcune settimane. Ma c’è di più.

Proprio Salah, riferisce con dovizia di particolari il quotidiano ‘Sport‘, sarebbe già nel mirino del presidentissimo Laporta come acquisto top per la prossima estate. Potendo già lusingare ufficialmente l’egiziano a partire dal prossimo 1 gennaio, il Barcellona sogna il grande colpo. Forte del contratto in scadenza della stella, che non pare intende rinnovare col club di Anfield.

La concorrenza ovviamente non manca, in particolare quella portata dai ricchissimi club della Saudi Pro League che già in passato hanno corteggiato a suon di petroldollari il fuoriclasse africano. Salah si è preso un po’ di tempo, stuzzicato sia dall’interesse dei uno dei club più blasonati d’Europa, sia dall’idea di diventare un simbolo di tutto il mondo musulmano nella ricca lega saudita