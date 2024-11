Allarme Inter dopo l’Arsenal: “Borsa del ghiaccio all’intervallo”

Preoccupano un po’ le condizioni di un giocatore dopo Inter-Arsenal. L’ammissione nel post partita: “Borsa del ghiaccio nell’intervallo”

Primo stress test superato a pieni voti per l’Inter di Simone Inzaghi. La vittoria contro l’Arsenal permette ai nerazzurri di fare un passo in avanti importante nella lotta per un posto fra le prime otto. Naturalmente, però, non c’è tempo per godersi un risultato importante visto che Lautaro e compagni domenica scenderanno in campo con il Napoli, altra sfida fondamentale per chiudere al meglio questo ciclo di partite.

Pochi giorni per preparare la partita e per recuperare eventuali infortunati. Qualche situazione da verificare c’è e nelle prossime ore saranno fatte tutte gli approfondimenti del caso da parte dello staff medico. I fari sono puntati principalmente su un giocatore che a fine primo tempo ha avuto bisogno della borsa del ghiaccio. Ad oggi la sua presenza non sembra a rischio, ma bisognerà capire meglio le sue condizioni prima di fare una scelta.

Inter: preoccupa un giocatore, come sta

Per l’Inter queste non sono state settimane semplici per quanto riguarda gli infortuni. Inzaghi piano piano sta recuperando tutti e contro il Napoli, almeno di clamorose novità dell’ultimo minuto, dovrebbe avere a disposizione l’intera rosa. Ci sono alcune situazioni da valutare, ma per il momento non sembrano preoccupare.

Tra i giocatori da verificare c’è anche Bisseck. Il tedesco contro l’Arsenal è stato uno dei migliori, ma bisognerà capire se il problema al costato gli consentirà di essere in campo contro il Napoli oppure no. “Ha giocato fasciato e lunedì non si è potuto allenare – Simone Inzaghi in conferenza stampa subito dopo il match – sono stati bravissimi i medici a rimettermelo a posto. Aveva la borsa del ghiaccio a fine primo tempo, ma non ha mollato niente“. Parole che confermano come il guaio fisico non è stato superato in modo definitivo.

La presenza del problema è confermata anche dallo stesso Bisseck, che nel dopo partita ha ammesso: “Ho ancora dolore, ma zero scuse“. Il tedesco, quindi, è pronto a lavorare in questi giorni per essere a disposizione contro il Napoli. Una presenza che consentirebbe a Simone Inzaghi di avere una carta in più in difesa e, soprattutto, un giocatore su cui il club punta tanto. Sono in corso, infatti, le trattative per il rinnovo del contratto con l’Inter e la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime settimane.