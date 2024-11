Altro che Premier, Inzaghi se ne va in Spagna: primo super colpo dall’Inter

Simone Inzaghi non ha chiuso alla possibilità di lasciare l’Inter. Per lui ipotesi di trasferimento in Spagna con un colpo dai nerazzurri

Simone Inzaghi non chiude le porte ad un addio all‘Inter al termine della stagione. Il tecnico nella conferenza stampa prima della sfida contro l’Arsenal ha aperto alla possibilità di allenare un giorno in Premier, ma nel suo futuro potrebbe esserci anche il campionato spagnolo. Non è da escludere, infatti, che un club già in primavera possa fare un tentativo per provare a convincere il piacentino ad iniziare una esperienza diversa.

Una esperienza che Inzaghi potrebbe condividere insieme anche ad un giocatore dell’Inter. Al momento siamo nel campo delle ipotesi, ma la possibilità di passare a quello di una idea concreta è assolutamente reale.

Naturalmente la strada fino alla prossima primavera è lunga e si tratta di due operazioni non assolutamente semplici da chiudere. Ma non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Simone Inzaghi potrebbe lasciare l’Inter per trasferirsi in Spagna. C’è un club che sembra essere assolutamente perfetto per il tecnico piacentino e già prima della fine della stagione potrebbe esserci un tentativo per capire la volontà del tecnico di iniziare sin da subito una nuova avventura.

Calciomercato: Inzaghi in Spagna, con lui un big

L’Atletico Madrid, infatti, potrebbe a sorpresa salutare Simeone al termine della stagione e magari il ds dei ‘Colchoneros’, l’italiano Berta, potrebbe di puntare proprio su Inzaghi, connazionale e tecnico che ha dimostrato di saper valorizzare al massimo i giocatori a sua disposizione.

Una politica che i Colchoneros adottano ormai da tempo e per questo motivo si tratta di uno scenario da tenere in considerazione. Sul piatto, per convincerlo, gli spagnoli potrebbero offrire uno stipendio intorno agli 8-9 milioni di euro.

L’eventuale affare tra Inter e Atletico potrebbe includere anche qualche giocatore. Già in passato Inzaghi si è portato nella sua nuova squadra dei suoi pupilli (vedi Correa) e non è da escludere che faccia lo stesso in caso di trasferimento in Spagna.

Il nome in cima alla lista è quello di Thuram, anche se non sarebbe per nulla semplice strappare il francese all’Inter visto che ci vorrebbero almeno 70-80 milioni di euro per fare vacillare la società di Oaktree.