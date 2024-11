Annunciato il prossimo colpo dell’Inter: si fa a gennaio, Juve anticipata

L’esordio sotto la guida di Thiago Motta non basta, potrebbe averla vinta l’Inter sul mercato: il centrale ventunenne è in scadenza di contratto con lo Spezia il prossimo anno

Permettersi il lusso di disputare una partita di Champions League contro l’Arsenal, certo non l’ultima delle arrivate nella massima competizione europea per club, non è da tutti. Eppure l’Inter entra di diritto nella stretta cerchia di squadre con un organico tanto profondo e ben strutturato da riuscire nell’impresa di vincerla persino, una partita così.

Il tecnico Simone Inzaghi è stato promotore di un gioco finalizzato allo sfruttamento delle poche occasioni da gol avute, con conseguente compattezza difensiva per arginare ogni tentativo di pareggio. Il tutto ha funzionato, dando oltretutto merito alla grande performance dei centrali compreso Yann Bisseck.

Quest’ultimo fa parte ormai di una categoria di calciatori figli dell’operato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, nel pieno rispetto delle direttive tanto care ad Oaktree anche per il futuro. Investire su calciatori giovani come Bisseck o Tomas Palacios è infatti una prerogativa importante per dare continuità al progetto vincente dell’Inter. Motivo per cui già dai prossimi mesi la dirigenza tornerà all’opera, sfruttando laddove possibile i profili dei tanti talenti in scadenza di contratto.

Fra questi è spuntato anche il giovanissimo difensore centrale Nicolò Bertola, il cui nome è finito sul taccuino di Ausilio dopo una sfilza di grandissime prestazioni con la maglia dello Spezia in questo primo spezzone del campionato di Serie B. Al netto di sole dodici presenze, il calciatore ha messo a segno tre gol sfoderando una qualità non tanto propria dei difensori vecchio stampo ma dimostratrice di una predisposizione naturale all’interpretazione moderna del calcio evoluto.

Bertola piace all’Inter, più di un dettaglio spezza le trame della Juventus

Bertola potrebbe rispecchiare ciò che cerca Inzaghi e dovendo necessariamente salutare lo Spezia a giugno 2025, è verosimile che l’Inter possa inserirsi fra le pretendenti al suo cartellino lanciando una trattativa ad hoc.

Stando alle informazioni lanciate da Paolo Paganini, giornalista raggiunto dai microfoni di ‘calciomercato.it‘ nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ sull’omonimo canale YouTube, l’Inter è comunque avvantaggiata rispetto alla Juventus finora. Soprattutto per via degli ottimi rapporti che intercorrono fra la dirigenza nerazzurra e quella ligure, da ormai diversi anni. Del resto è proprio a La Spezia che milita Francesco Pio Esposito.

Neppure il fatto che Bertola sia stato allenato e lanciato da Thiago Motta in passato potrebbe tornare utile ai bianconeri torinesi: i nerazzurri sarebbero intenzionati a pescare il difensore già da gennaio per poi eventualmente lasciarlo giocare in prestito fino al termine della stagione.