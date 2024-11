Cassano sogna la beffa al Milan: messaggio chiaro ad Ausilio

Con la solita schiettezza Antonio Cassano ha consigliato un nuovo rinforzo a Piero Ausilio per beffare il Milan

Nuova puntata e altre dichiarazioni come al solito virali quelle di Antonio Cassano, protagonista con Daniele Adani e Nicola Ventola di Viva El Futbol, il talk show in cui i tre ex calciatori dell’Inter commentano i fatti d’attualità del calcio italiano e internazionale.

Nell’ultima puntata, Cassano ha parlato dell’Inter e, in particolare, di un possibile obiettivo di mercato, recentemente accostato ai nerazzurri. Si tratta di un calciatore che si sta imponendo tra i migliori della Serie A nel suo ruolo e che, recentemente, ha ottenuto anche la sua prima convocazione in Nazionale con tanto di esordio nei minuti finali del match di Nations League contro Israele.

Un breve identikit di facile soluzione. Ci riferiamo chiaramente a Daniel Maldini, il trequartista del Monza sul quale Cassano ha espresso un giudizio lusinghiero, esaltandone le doti tecniche con tanto di consiglio finale al d.s. nerazzurro Piero Ausilio.

Cassano lo vuole all’Inter, il rinforzo “chiesto” a Piero Ausilio

Nel suo intervento, Cassano ha definito Daniel Maldini un “dieci diverso da quello che eravamo noi, capace di giocate impressionanti.” Un calciatore moderno che corre tanto e si sacrifica, che “parla poco e fa i fatti” e che sa rispettare il cognome che porta. Un giocatore, Maldini, che a Cassano piace tanto. Per questo motivo, l’ex calciatore non ha risparmiato una frecciata al Milan che lo ha ceduto al Monza troppo frettolosamente.

“A ventuno anni, dai questo ragazzo a zero al Monza e nel caso dopo lo rivendi facendo cinquanta e cinquanta, ma che roba è ?”, chiara l’allusione di Cassano alle modalità con cui il Milan ha venduto Maldini, riservandosi una cospicua percentuale sulla futura rivendita.

Rivendita che, chissà, potrebbe coinvolgere l’Inter. Un mese fa, proprio a ridosso della convocazione del trequartista del Monza in Nazionale, si è ipotizzato un possibile interessamento dell’Inter per Maldini, un profilo che per costi, caratteristiche tecniche, età e prospettive di crescita rappresenta l’identikit perfetto del calciatore su cui OakTree punta a investire nel nuovo corso del calciomercato nerazzurro.

Cassano spera davvero di vedere Daniel Maldini in maglia nerazzurra e manda un consiglio ad Ausilio. “Parlo a Piero Ausilio, prendi questo ragazzo è forte. Sarebbe meraviglioso vederlo all’Inter, lo spero veramente. Il ragazzo lo merita e poi la gente si deve avvelenare con questa proprietà del Milan che ha fatto il disastro.” Vedremo se Ausilio lo ascolterà. Un Maldini all’Inter di certo non lascerebbe indifferente i tifosi del Milan, mai teneri con la dirigenza rossonera da inizio stagione.