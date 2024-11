Cazzotto e Marotta League, Inter-Arsenal continua

Inter-Arsenal non è assolutamente finita al triplice fischio. I Gunners sono furiosi per il contatto non fischiato tra Sommer e Merino

L’Inter vince di misura con l’Arsenal, ma il triplice fischio non ha assolutamente placato le polemiche. Il contatto tra Sommer e Merino continua a far discutere. Per il direttore di gara l’intervento del portiere svizzero è stato prima sul pallone e poi sul giocatore e per questo motivo il Var non è intervenuto: non si è trattato di un chiaro errore.

Non la pensano così sui social e in casa Arsenal. Dall’episodio è iniziato un vero e proprio dibattito sui social e c’è chi ha parlato ancora di Marotta League. C’è da dire che questa volta anche dall’Inghilterra si sono infuriati con Arteta che nel post partita ha dichiarato che si è trattata di una gara decisa dall’arbitro.

Il contatto tra Sommer e Merino è destinato a far discutere ancora per diverso tempo. Sui social in molti hanno duramente contestato la scelta di Kovacs e c’è chi ha avanzato anche la richiesta di ripetere il match a causa di un grave errore. Naturalmente non siamo in uno scenario simile, ma la decisione presa dal direttore di gara è molto controversa.

🎙️Per #Arteta non c’era il rigore trasformato poi da #Calhanoglu: “Non capisco. Non c’è alcun pericolo. Non puoi reagire perché il pallone è molto vicino”#InterArsenal #UCL pic.twitter.com/Ugjvw1bjul — Interlive (@interliveit) November 7, 2024

Inter-Arsenal, polemiche a non finire: chiesta la ripetizione del match

“Se è rigore quello che hanno dato all’Inter, non capisco perché non ha fischiato il contatto tra Merino e Sommer – il pensiero di Arteta nel post partita – lo colpisce in testa. Dobbiamo accettare e andare avanti, ma ci sono state due decisioni che hanno sicuramente segnato il risultato“. Parole condivise anche da due ex Gunners come Martin Kewon e Paul Merson. Entrambi in diretta televisiva hanno sottolineato la gravità dell’errore.

Come spiegato in precedenza, le immagini sul contatto tra Sommer e Merino sembrano giustificare in parte la scelta di Kovacs. Il portiere colpisce prima la palla e poi il giocatore avversario. Su intervento simile non c’è una regola ben precisa e il Var non è intervenuto perché alla fine non si trattava di un grave errore. Nonostante questo, le polemiche non mancano e continueranno molto probabilmente anche nei prossimi giorni.

Inter got a penalty for a handball by Mikel Merino from extremely close range, and were controversially denied a penalty when Merino was PUNCHED in the head by Yann Sommer… 😮 pic.twitter.com/9aXxZWLrMX — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 6, 2024

Su intervento simile non c’è una regola ben precisa e il Var non è intervenuto perché alla fine non si trattava di un grave errore. Nonostante questo, le polemiche non mancano e continueranno molto probabilmente anche nei prossimi giorni.