Inter, nuovo obiettivo top: ma in cambio vogliono Barella

Lo scambio con Barella è possibile, clamorosa suggestione di mercato: ora l’Inter può puntare alla firma della stella

Occhio a Inter-Napoli, una partita che può dire moltissimo sulle ambizioni Scudetto delle due grandi favorite in Serie A. I nerazzurri di Inzaghi puntano al bis mentre Conte pregusta il possibile sgambetto alla sua ex squadra: sarà un big match dai mille risvolti. Dal campo al calciomercato, rischiano di arrivare novità incredibili per quel che riguarda Nicolò Barella.

Il centrocampista della Nazionale azzurra è un perno di vitale importanza ed il suo talento è finito ancora una volta sotto i riflettori. Dubbi non vi sono mai stati sull’essenzialità di Nicolò Barella nello scacchiere di Inzaghi.

Nonostante ciò, le voci sul suo possibile addio nel corso degli ultimi mesi si sono moltiplicate. Vuoi per il continuo e forte interesse di diverse big europee. Vuoi perché le casse nerazzurre continuano ad avere necessità di introiti, magari di plusvalenze.

Ecco perché a questo punto non è proprio da escludere una partenza illustre, nel prossimo calciomercato estivo. A tal proposito, in un intreccio davvero pazzesco con un top club inglese, potrebbe aprirsi l’ipotesi scambio.

Inter, sorpresa Barella: scambio folle in Premier League

‘The Sun’ ha portato alla luce una clamorosa indiscrezione di calciomercato che spiazza tutti all’interno del mondo nerazzurro. Al centro di tutto Enzo Fernandez, stella del Chelsea, che a Londra sta vivendo un momento difficile.

Dalla separazione dalla fidanzata alla recente esclusione contro il Manchester United: “Ho semplicemente preferito la fisicità di Lavia e Caicedo”, si è giustificato Enzo Maresca. Intanto i ‘Blues’, dopo aver speso ben 121 milioni di euro nel gennaio 2023, è come se devono tenere a freno un elefante dentro una stanza di cristalli.

Il portale britannico sostiene come, alla finestra, vi siano Barcellona e addirittura Inter. I nerazzurri non hanno mai nascosto l’interesse per il campione argentino che non sembra troppo felice di accumulare panchina da qui ai prossimi mesi. A questo punto, per il 2025, spunta un clamoroso scenario.

Approfittando del forte interesse dei campioni d’Italia per Fernandez, la dirigenza del Chelsea potrebbe tornare a spingere per un vecchio pallino: appunto, Nicolò Barella. Considerato tra i centrocampisti più forti e completi del panorama mondiale, il gioiello sardo è già stato accostato con forza in passato a diversi top club di Premier League. Una situazione incredibile quella che disegnerebbe lo scambio alla pari sull’asse Milano-Londra.

Enzo Fernandez ha racimolato fino ad ora 13 presenze, con 1 assist e 845′ in campo: l’argentino guadagna ben 10 milioni netti a stagione, uno scoglio non da poco per un’eventuale operazione di scambio. Rispetto al classe 2001, Barella percepisce tre milioni in meno. L’operazione prospettata, in ogni caso, è puro fantamercato.