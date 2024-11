Ecco il nuovo colpo di Oaktree: accordo chiuso, ufficiale dopo la sosta

L’Inter è ormai pronta a definire un colpo. L’accordo è stato trovato e l’ufficialità è attesa subito dopo la sosta. Una buona notizia per Inzaghi

Entra nel vivo il calciomercato dell’Inter. Dopo delle settimane di trattative e di valutazioni, i nerazzurri iniziano a muoversi e presto è attesa la prima ufficialità. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Marotta ha ormai definito un accordo e l’ufficialità del colpo è attesa subito dopo la sosta. Si tratta di un movimento molto importante anche per Simone Inzaghi vista la qualità del giocatore.

Una trattativa che è decollata nelle scorse settimane e definita ormai in queste ultime ore. L’ufficialità, però, sarebbe attesa subito dopo la sosta visto che mancano ancora alcuni passaggi burocratici. Un movimento che consente all’Inter di iniziare a pianificare il futuro con il solito obiettivo: rendere la rosa sempre più completa e di qualità per continuare ad essere competitivi a livello nazionale e internazionale.

La trattativa non è stata affatto complicata e ora siamo davvero ad un passo dalla chiusura. Un colpo importante per poter definire il futuro, ma anche per dare a Simone Inzaghi sin da subito un giocatore con la testa serena e, soprattutto, contento per aver prolungato il proprio accordo con l’Inter.

Inter: definito il nuovo colpo, i dettagli

Il rinnovo di Bisseck si può dire praticamente concluso. Nonostante la scadenza non era immediata (2028), i nerazzurri hanno deciso di prolungare il contratto di un anno e adeguare lo stipendio destinato a salire dai 750mila precedenti al milione e mezzo più bonus del nuovo accordo. L’ufficialità dell’intesa, come riporta la ‘rosea’, è attesa durante o subito dopo la prossima sosta.

Ci sono, infatti, ancora alcuni cavilli burocratici da sistemare, ma comunque sarebbe praticamente tutto fatto. Una notizia sicuramente molto positiva per l’Inter e per lo stesso Simone Inzaghi. Bisseck con il passare dei mesi sta diventando sempre più un elemento fondamentale per il club nerazzurro e lo diventerà in futuro.

Il suo rinnovo, quindi, rappresenta, forse il primo vero passo per la formazione dell’Inter del futuro. Vedremo se il prolungamento sarà festeggiato con la maglia da titolare nella sfida contro il Napoli oppure no. Molto dipenderà anche dalle sue condizioni fisiche visto che in settimana ha accusato un problema al costato.