L’Inter lo riporta in Italia: colpo da sogno dal Real Madrid

La dirigenza nerazzurra a caccia di un grande colpo: ritorno per la prossima estate, dal Real Madrid all’Inter

La vittoria sull’Arsenal grazie al gol di Hakan Calhanoglu su calcio di rigore lancia l’Inter sempre più in alto, speditissima verso una Champions League che pare sempre più alla portata degli uomini di Inzaghi. I nerazzurri, in attesa di scendere in campo domenica sera per il match Scudetto contro il Napoli, sono anche concentrati sul calciomercato.

Nel mese di gennaio qualcosa potrebbe muoversi, soprattutto in prestito negli ulltimi giorni a disposizione. L’idea della dirigenza interista è quella di attendere, di focalizzare le attenzioni soprattutto in vista dell’estate, lasciando alla sessione invernale solo possibilità low cost in grado di arricchire concretamente la rosa a disposizione di Inzaghi. Per giugno, però, c’è una possibilità davvero suggestiva che si starebbe facendo strada.

La dirigenza di Viale della Liberazione starebbe coltivando un sogno clamoroso in salsa spagnola. A Madrid, sponda Real, c’è un titolarissimo di Carlo Ancelotti che piace non poco ai nerazzurri. Un ex Serie A…

Spunta Rudiger per l’Inter: ostacolo Oaktree

Una suggestione, un’idea che potrebbe crescere fino a diventare qualcosa di più. Alcuni rumors di mercato danno Antonio Rudiger sul taccuino della dirigenza dell’Inter. L’ex romanista potrebbe essere la sorpresa per il popolo nerazzurro in vista della prossima stagione.

Ma andiamo con ordine. Il nazionale tedesco è un pilastro insostituibile per Carlo Ancelotti che quest’anno, tra campionato e coppe, lo ha schierato ben 16 volte. Rudiger ha segnato 2 reti, confermandosi come una colonna importantissima per i ‘Blancos’. Nonostante ciò, si avvicina la scadenza contrattuale, ferma al momento al 30 giugno 2026. Un dettaglio da non trascurare. L’Inter, si sa, è molto attenta alla difesa visto che probabilmente perderà Stefan de Vrij che a fine contratto cercherà fortuna altrove.

Proprio in ottica sostituzione, uno come Rudiger sarebbe una soluzione semplicemente perfetta. Centrale di grande esperienza, schierabile anche nel ruolo di braccetto destro e che negli anni ha accumulato grande esperienza in campo internazionale. Un difensore sicuramente maturato, di un altro livello, rispetto al talentuoso 24enne che nel 2017 lasciò la Roma per vestire la maglia del Chelsea.

Marotta potrebbe approfittarne, ad un anno dalla scadenza del classe ’93, per riportarlo in Serie A. Stavolta, a Milano. La valutazione si aggirerebbe intorno ai 30 milioni: ad oggi lo stipendio di Rudiger percepito dalle ‘Merengues’ si attesta intorno ai 7 milioni di euro netti a stagione, non una cifra così proibitiva anche se Oaktree potrebbe opporsi visto che il tedesco a marzo prossimo spegnerà 32 candeline…