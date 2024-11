Affondo in casa Fiorentina, l’Inter prepara il colpo per il 2025

La dirigenza nerazzurra pianifica l’assalto in casa Fiorentina: è proprio lui il colpo interista per il 2025

Se il campo sta confermando la forza dell’Inter campione d’Italia in carica, i tifosi nerazzurri sperano che anche la dirigenza sia in grado di imporsi con l’arrivo tra gennaio e giugno di rinforzi di un certo spessore. A tal proposito l’ultimissima opzione spuntata sul taccuino di Beppe Marotta parla di una delle sorprese più inattese di casa Fiorentina: il gioiello potrebbe essere un obiettivo per l’estate.

Una situazione che sembra, sulla carta, andare verso una soluzione positiva riguarda la corsia di destra. Denzel Dumfries rimane in scadenza il 30 giugno 2025, ma pare proprio che per il rinnovo dell’olandese manchi pochissimo. Un annuncio ufficiale che potrebbe arrivare entro fine anno.

Ad ogni modo, però, non è affatto scontato che l’ex PSV rimanga a prescindere oltre il prossimo 30 giugno. Non è da escludere l’idea già ventilata nei mesi scorsi di una cessione per fare cassa, registrando anche una corposa plusvalenza.

D’altronde il terzino di Rotterdam piace tanto ancora oggi in Premier League. A maggior ragione dopo il rinnovo annuale di Darmian, l’Inter sulla destra rischia di registrare un traffico inatteso. Ed in tal senso l’idea che sta balzando alla mente di Marotta porterebbe ad un altro grande colpo, stavolta direttamente in Serie A. Fari puntati in casa Fiorentina dove la dirigenza nerazzurra è pronta ad attingere per regalare ad Inzaghi un gioiello di grande valore.

Inter-Fiorentina, scippo di Marotta: gioiello per il 2025

Michael Kayode potrebbe dunque presto vestire la maglia nerazzurra. È questa l’ultimissima suggestione che Marotta e Ausilio potrebbero portare avanti in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il terzino della Fiorentina piace tantissimo.

20 anni, protagonista con la Nazionale Under 21 azzurra ed un talento indiscutibile. Kayode, sotto contratto con il club di Commisso fino al 2028 ma con ulteriore opzione annuale, piace molto in Premier League. La valutazione di oltre 20 milioni di euro non spaventa le big inglesi che potrebbero farsi avanti nei prossimi mesi.

Ma c’è anche l’Inter a farsi strada per il classe 2004 che si è fatto strada tra le giovanili del Gozzano e della Juventus, prima della definitiva consacrazione in quel di Firenze. Ora i nerazzurri possono fare sul serio. La politica imposta da Oaktree, con la ricerca di talenti giovani e futuribili da consegnare a Simone Inzaghi, va avanti.

E in cima alla lista della dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe esservi proprio Kayode che quest’anno sta mostrando ottime cose con la Fiorentina di Palladino. Un vero e proprio tesoro per i viola che punteranno ad incassare il massimo possibile. Al momento il ragazzo, che ha ancora ampi margini di crescita, è reduce da 7 presenze tra campionato e coppe con 338′ in campo. Il laterale percepisce appena 1 milione di euro a stagione: lo stipendio, in tal senso, non sarebbe un problema per l’Inter.