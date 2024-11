Inter, campanello d’allarme: “Può essere un pericoloso boomerang”

Non brillantissima nell’ultima uscita in campionato, la squadra di Simone Inzaghi deve fare molta attenzione al prossimo impegno: la trappola è dietro l’angolo

Guardi la classifica della Serie A, e tutto sommato si è in linea con quanto atteso prima dell’inizio della stagione. Certo, per chi aveva ipotizzato un’Inter già in fuga, magari anche con qualche punto di vantaggio sulle rivali, dopo 11 giornate, il cammino può non esser considerato del tutto soddisfacente.

Il derby perso col Milan alla quinta giornata – in un momento di forma favorevole, coi rossoneri dilaniati dalle polemiche e Fonseca in bilico – avrebbe potuto avere un devastante effetto psicologico sulla truppa interista. Fortunatamente, però, il colpo è stato assorbito alla grande, con la squadra di Inzaghi che, pur tra qualche incertezza di troppo, si era messa in condizione di infliggere un duro colpo alla Juve, contro la quale conduceva per 4-2 a San Siro a 20′ dalla fine. Nulla da fare.

Le inusuali incertezze difensive mostrate da inizio stagione sono definitivamente esplose al cospetto del club bianconero, che pure aveva trovato non poche difficoltà ad andare in gol nelle precedenti gare.

Anche nell’ultima esibizione interna contro un Venezia apparso sì coraggioso, ma comunque ben inferiore all’Inter come valori tecnici, i rischi corsi sono stati enormi. Davvero Troppi. Valga per tutti il gol annullato al minuto 97 al veneziano Sverko, che ha rischiato di rovinare la domenica di Simone Inzaghi e di tutti i tifosi nerazzurri.

Relativamente alle lacune messe in mostra dall’undici meneghino nel corso di questa prima parte di stagione, il noto giornalista Giancarlo Padovan ha detto la sua intervenendo a ‘News.superscommesse.it‘.

Inter-Napoli, scatta l’allarme: “Altro che ghiotta occasione”

“La gara vinta tra mille difficoltà contro il Venezia ha dato dimostrazione che l’Inter in questo momento della stagione non è affatto in salute. La squadra di Inzaghi non è la stessa dello scorso anno e sta facendo davvero tanta fatica. Questo pur mantenendo le distanze di una sola lunghezza dal primo posto e nonostante abbia indubbiamente potenziato l’organico. Non vedo più quella voglia, quella determinazione e quella potenza che erano caratteristiche della passata stagione“, ha esordito Padovan.

“I nerazzurri sono una squadra ondivaga: possono perdere il derby come sono in grado di battere il Napoli, nonostante quest’ultimo si sia dimostrato inferiore rispetto all’Atalanta. Certo è che, considerando anche che l’importante e delicata sfida in Champions League contro l’Arsenal toglierà ulteriori energie, la partita contro il Napoli può trasformarsi da ghiotta occasione per rilanciarsi a un pericoloso boomerang“, ha concluso l’ex Direttore di Tuttosport.