Inzaghi, dopo gli elogi arrivano le critiche: “Così mette in difficoltà l’Inter”

Un attacco davvero pesante, Simone Inzaghi è ora finito al centro della critica: sta mettendo in difficoltà l’Inter

Serie A e Champions League, l’Inter quest’anno proverà a conquistare tutto. Ambizioni rinnovate per il gruppo nerazzurro che vede nel suo comandante, Simone Inzaghi, l’arma in più per allungare la striscia di successi, soprattutto dopo la seconda stella cucita sul petto dopo un’annata strepitosa.

L’ex allenatore della Lazio negli ultimi mesi è stato al centro di voci di mercato contrastanti, che lo hanno avvicinato ad un clamoroso addio all’Inter. Nonostante il rinnovo firmato lo scorso luglio e che porta ora la scadenza contrattuale all’estate 2026, Inzaghi si è ritrovato una tentazione davanti a sé: la corte del Manchester United.

Dopo il no di Inzaghi, i ‘Red Devils’ hanno puntato su Amorim abbandonando definitivamente l’allenatore nerazzurro. Così come lo stesso Inzaghi, si vocifera, nonostante la forte tentazione abbia mostrato la sua fedeltà decidendo di rimanere a Milano.

Il futuro è senza dubbio a tinte nerazzurre ed i tifosi non potrebbero esserne più contenti. Il lavoro in cabina di regia di Marotta e la sinergia con lo stesso Inzaghi, sul mercato, hanno già regalato non poche soddisfazioni al popolo interista.

🗣️#Inzaghi: “Parlare di classifica è presto, mancano tante partite ma sappiamo che questa è importante per il nostro cammino. C’è stato qualche problema nelle rotazioni, perché abbiamo perso qualche giocatore, ma il gruppo è solido e c’è grande fiducia”#InterNapoli #SerieA pic.twitter.com/OZogX0GUgv — Interlive (@interliveit) November 9, 2024

Non tutti sono però evidentemente convinti dal lavoro svolto dall’allenatore emiliano, a tal punto che nelle scorse ore una voce illustre del mondo del calcio ha detto la sua, criticando apertamente Inzaghi.

Inter, Inzaghi accerchiato: “Ne sta abusando…”

Nonostante le cose in casa Inter stiano andando bene da inizio stagione, con l’Inter in piena corsa per Scudetto e Champions League, non tutti sono convinti appieno dalle scelte di Simone Inzaghi. Come il giornalista Maurizio Pistocchi che, a ‘Radio Punto Nuovo’ ha svelato le sue perplessità.

“Simone Inzaghi all’Inter è certamente migliorato diventando un grandissimo allenatore. A volte, però, fa cose che mi perplimono… Come le sostituzioni, finisce sempre per abusarne e così la squadra si ritrova spesso e volentieri in difficoltà“. Il pensiero di Pistocchi è molto chiaro. Scatta poi il parallelismo con Antonio Conte, con cui il tecnico di Piacenza si è recentemente confrontato e che nel luglio 2021 con sorpresa di molti rimpiazzò sulla panchina nerazzurra. In questo caso, il giornalista parla benissimo dell’ex Lazio.

“Penso che, per il resto, Inzaghi abbia solo migliorato l’Inter di Conte. Sia per le soluzioni proposte che per qualità di gioco. Ha fatto meglio pur avendo a disposizione un budget inferiore, meno soldi, rispetto a quanti ne ha avuti Conte ai tempi dell’Inter”. Una critica velata, dunque, seppur contornata da più di un complimento. Inzaghi può dormire sonni tranquilli: il suo futuro all’Inter, nonostante le parole di Pistocchi, non è mai stato messo davvero in discussione.