Marotta fa un altro capolavoro: Juve demolita e affare a zero

Beppe Marotta potrebbe mettere a segno un autentico capolavoro in sede di calciomercato: il presidente demolisce la Juve con un affare a zero

Gli ultimi anni hanno messo in evidenza diversi duelli sul calciomercato tra Inter e Juventus, ma spesso, soprattutto per ragioni economiche hanno avuto la meglio i bianconeri – l’impatto sul campo di determinati profili poi è tutta un’altra storia. La rivalità va avanti sul campo e anche in sede di trattative e presto potrebbe portare a un altro clamoroso intreccio.

La Champions League ha portato in dote altre evidenze importanti, in senso positivo e negativo. La Vecchia Signora ha finito il match contro il Lille con un pareggio risicato: probabilmente ci si poteva aspettare qualcosa in più, viste tutte le assenze che hanno colpito i francesi. Il club di Ligue 1 ha comunque dimostrato di essere un avversario temibile per tutte e aveva già portato a casa vittorie pesanti contro Atletico e Real Madrid.

L’amaro in bocca rimane, ma spesso, al massimo al prossimo giugno, gli intrecci tra Inter e Juventus potrebbero coinvolgere anche la big transalpina. Non stiamo parlando solo di Jonathan David, attaccante che sta segnando con una continuità impressionante in campionato e in Champions League, ma anche di un altro profilo su cui i nerazzurri hanno messo gli occhi.

Angel Gomes piace all’Inter: altra idea a parametro zero

Proprio nel Lille, infatti, gioca Angel Gomes, un centrocampista completo, classe 2000, che rientrerebbe alla perfezione nei parametri di Oaktree. La proprietà americana ha dato l’input di puntare su calciatori giovani e dai costi non eccessivi e la mezzala inglese potrebbe salutare a parametro zero, visto il contratto in scadenza a giugno 2025.

In vista dell’addio di Mkhitaryan, che potrebbe avvenire a giugno 2026, potrebbe essere una scelta intelligente, visto che le caratteristiche dei due calciatori sono piuttosto simili. Gomes copre una grande fetta di campo con una capacità di corsa notevole, è bravo nel fornire assist e in rifinitura, ma anche molto attento in fase difensiva.

Le sue qualità gli hanno permesso anche di esordire in Nazionale inglese, nonostante l’ampia concorrenza in quella zona di campo. È anche abile nel liberarsi nello stretto, calciare dalla distanza e battere i rigori. Manca un po’ di fisicità, ma Simone Inzaghi può compensare con altri interpreti alle spalle. Per il momento, si tratta solo di un’ipotesi, ma vedremo se decollerà nei prossimi mesi.