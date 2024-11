Non solo Chiesa, colpo assurdo di Ausilio: affare con il Liverpool

Si parla molto di un ritorno in Italia di Federico Chiesa, ma l’Inter potrebbe mettere a segno un altro grande colpo dal Liverpool: farebbe la differenza

L’asse tra il Liverpool e l’Italia è stato parecchio caldo nelle ultime sessioni di calciomercato, a dir il vero soprattutto con la Juventus. Se si guarda un po’ più indietro nel tempo, si può pensare anche a Salah e Alisson, calciatori che hanno fatto la differenza nella storia dei Reds. L’ultimo colpo concluso ha portato in Inghilterra Federico Chiesa, un esterno offensivo che doveva rilanciare la sua carriera dopo la storia turbolenta con la Vecchia Signora.

L’ala è stata accostata a lungo all’Inter, in realtà solo a parametro zero se non fosse riuscita a trovare una sistemazione in estate, ma non c’è mai stata una vera e propria trattativa, anche se l’interesse nerazzurro non era un mistero. L’ambientamento al Liverpool, però, è stato parecchio difficile, tanto che fino a questo momento ha giocato solo pochissimi spezzoni e sta trovando sempre meno spazio.

Arne Slot non ha chiuso a un suo trasferimento nel calciomercato di gennaio e l’Italia sarebbe ovviamente una delle opzioni principali per tornare a fare bene. Potrebbe non essere l’unico colpo a cui l’Inter potrebbe pensare dal Liverpool: occhio a un profilo di talento che potrebbe essere l’ideale per la difesa.

L’Inter torna a pensare a Quansah: un difensore di talento per Inzaghi

Jarell Quansah ha già dimostrato le sue qualità al Liverpool nella scorsa stagione, abbinando una fisicità davvero importante a una capacità rara di impostare l’azione, soprattutto in relazione alla sua età. A soli 21 anni, mostra una qualità e una tranquillità non indifferente nel gioco, ma in questa stagione ha ottenuto sempre meno spazio agli ordini di Slot.

In Premier League ha giocato solo una partita, in Champions League un brevissimo spezzone, davvero troppo poco per continuare il suo percorso di crescita. Per questo, Piero Ausilio potrebbe approfittare della sua situazione e rispettare i diktat di Oaktree, investendo per un profilo molto giovane e non troppo costoso.

Il centrale inglese, infatti, ha un prezzo che si aggira attorno ai 20 milioni di euro, ma resta comunque un’operazione complicata per gennaio. A giugno, con l’addio di Stefan de Vrij, la dirigenza potrebbe essere ancora più interessata a portarlo a Milano, anche se non sarà facile convincere il Liverpool a perdere totalmente il controllo del suo cartellino.