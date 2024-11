Diretta tv e streaming Inter-Napoli, Dazn o Sky: dove vedere il big match

Conto alla rovescia terminato per il big match tra Inter e Napoli. Tutte le indicazioni su dove vederlo in diretta tv e in streaming dalle 20.45

Ci siamo, finalmente. Stasera alle 20.45, Inter e Napoli si affrontano nel match clou della 12.a giornata di Serie A e, di fatto, della prima parte del campionato. In palio c’è la vetta della classifica con i nerazzurri che possono superare i rivali con una vittoria e tornare al comando prima della pausa delle nazionali di novembre, proprio come avvenne l’anno scorso con l’epilogo finale che tutti sappiamo.

Sarà la prima volta di Antonio Conte da avversario dell’Inter. Dopo la brusca separazione seguita alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2020-2021, l’allenatore partenopeo è tornato due volte a San Siro per affrontare il Milan, prima con il Tottenham in Champions poi, due settimane fa, con il Napoli vincitore 0-2 con i gol di Lukaku e Kvara.

Inzaghi è sotto 2-1 nei precedenti con Conte e stasera proverà l’aggancio nel computo delle vittorie, affidandosi alla formazione tipo con Sommer tra i pali, Acerbi, Pavard e Bastoni nella linea a tre di difesa, Calhanoglu in regia con Dimarco e Dumfries sugli esterni, Barella e Mkhitaryan a completare la mediana a supporto di Thuram e Lautaro. Conte recupera Lobotka ma la sua presenza dal 1′ è in dubbio. Non dovesse farcela, spazio a Gilmour con il tridente Kvara-Lukaku-Politano confermato in attacco.

Inter-Napoli, dove vederla in diretta tv e in streaming

Inter-Napoli è un’esclusiva assoluta di DAZN. Il big match di San Siro sarà visibile in streaming sulla app della piattaforma oppure in diretta tv su Dazn 1, disponibile come opzione aggiuntiva al proprio abbonamento, sui canali 214 del decoder Sky e di Tivusat. In telecronaca Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni con Diletta Leotta che curerà il pre e post partita da bordocampo.

Per vedere gli highlights di Inter-Napoli si attenderà pochissimo. Dopo la fine della partita, la sintesi sarà subito visibile su Sky Calcio Club oppure alla Domenica Sportiva su Rai 2 o su Pressing, in onda dalle 23.30 circa su Canale 5. Highlights disponibile gratuitamente dopo la mezzanotte anche sui canali Youtube della Serie A e di Dazn.

L’Inter tornerà in campo dopo la pausa per le Nazionali, sabato 23 novembre contro il Verona in trasferta alle 15. Anche la sfida del Bentegodi sarà un’esclusiva di Dazn. L’ultima partita di novembre dei nerazzurri sarà la sfida casalinga di Champions a Leverkusen contro il Lipsia, visibile su Sky Sport martedì 26 novembre alle 21.