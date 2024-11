Furia Conte: “Si creano retropensieri”. Dichiarazione a sorpresa di Inzaghi

L’Inter è uscita dal match contro il Napoli solo con un punto e avrebbe meritato anche di più: le parole di Inzaghi e Conte dopo la partita

I nerazzurri si sono fermati nel gruppone dietro il Napoli in classifica e non sono riusciti nel sorpasso che avrebbe significato tanto prima della sosta. L’Inter ha mostrato comunque una superiorità notevole contro i partenopei, che spesso si sono limitati solo a portare a casa un punto.

E poi c’è stato l’episodio del rigore conquistato da Dumfries dopo l’intervento di Anguissa. Antonio Conte è parso decisamente nervoso nel post partita e ha discusso con i giornalisti ai microfoni di ‘DAZN’: “Cosa significa che il Var non può intervenire se c’è un errore? La scelta dell’arbitro poteva cambiare una partita come questa. Il Var o c’è o non c’è per correggere gli errori“, ha dichiarato proprio sull’episodio del penalty per i nerazzurri.

E se l’è presa anche con Marelli: “Il signor Marelli può dire quello che vuole, se c’è il VAR deve essere utilizzato per correggere gli errori”. E ha aggiunto una frase pericolosa: “Così si creano dei retropensieri“. Alla fine, pur con i nervi tesi, ha cercato di stemperare i toni dicendo che uno strumento bellissimo, ma deve essere usato bene”.

La replica di Inzaghi a Conte dopo Inter-Napoli

Simone Inzaghi sembra avere le idee chiare nel post partita di San Siro e le ha enunciate senza mezzi termini ai microfoni di ‘DAZN’, rispondendo indirettamente anche a Conte: “Se c’era una squadra che meritava di vincere stasera era la nostra”.

“Dopo quello che avevamo speso mercoledì, sinceramente non mi aspettavo una gara così“, ha aggiunto cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno. E ha chiosato la questione con un chiaro: “I ragazzi sono stati bravissimi, gli ho fatto i complimenti”.

La nota stonata nelle prestazioni dell’Inter resta comunque la difesa: “Sono dati su cui lavoriamo tanto per cancellare gli errori. Siamo migliorati tanto ultimamente e col lavoro miglioreremo ancora, però le ultime due gare mi lasciano sereno“.

Stanno facendo discutere anche le sue parole a ‘Inter Tv’ sulle sostituzioni. L’allenatore ha ammesso che non aveva così tanta voglia di cambiare: “Ho aspettato a fare i cambi anche perché la squadra stava bene ed era sempre in partita”.