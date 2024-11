Inter-Napoli, Marotta ‘punge’ Conte: “Lo ha vinto due anni fa”

Le parole del Presidente nerazzurro prima del big match contro la squadra di Conte valevole per la dodicesima di Serie A

“Il Napoli ha tutte le credenziali per la conquista del campionato, che ha vinto due anni fa”. Marotta ‘punge’ gli azzurri poco prima il big match proprio contro la squadra di Conte, il quale affronterà l’ex Inter per la prima volta dal 2021, quando andò via: “Parliamo di un allenatore vincente, come lo è Inzaghi che si avvia a quel tipo di carriera”, sottolinea a ‘Dazn’ il Presidente nerazzurro.

“Se vorrei vedere l’Inter di campionato o quella di Champions? Tutte e due. Abbiamo una rosea idonea agli impegni. Le rotazioni di Inzaghi sono giuste, a mio giudizio non c’è grande differenza tra chi gioca e chi va in panchina. Poi spetta all’allenatore vedere i calciatori che stanno meglio”, ha concluso Marotta.