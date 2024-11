Lautaro vs Lukaku: “Ho giocato con entrambi, vi spiego la differenza”

L’ex calciatore nerazzurro ha vissuto sulla sua pelle il periodo in cui la LuLa faceva impazzire le difese di tutta Italia: c’è la rivelazione

C’era una volta la LuLa. C’era una volta la coppia d’oro che ha fatto sognare i tifosi nerazzurri, segnando una nuova era nella gloriosa storia nerazzurra. Composta nell’estate del 2019 grazie alla perseveranza di Beppe Marotta che, su ordini di Antonio Conte, ha fatto di tutto per strappare il belga al Manchester United, il tandem d’attacco non è durato quanto avrebbero voluto i sostenitori del club meneghino.

Appena conquistato lo scudetto al secondo tentativo infatti, il centravanti ex Anderlecht ha ceduto alle lusinghe del Chelsea – già sua ex squadra in passato – spezzando una coppia che aveva grande affiatamento non solo in campo, ma anche fuori dal terreno di gioco. Il matrimonio spezzato non è mai stato dimenticato da Lautaro, che proprio all’ombra di Big Rom era cresciuto esponenzialmente fino ad assumerne lo status di leader una volta che l’attaccante nativo di Anversa ha preso la decisione di tornare in Premier.

Come tutti i ‘tradimenti’ che si rispettino, è arrivata poi la riconciliazione calcistica, con Lukaku che è tornato all’Inter nella stagione 2022/23. Salvo poi abbandonare nuovamente il club, proprio mentre la dirigenza meneghina si stava concretamente muovendo coi Bulues, proprietari del cartellino di Lukaku, per un ritorno a Milano a titolo definitivo.

Sonoramente fischiato da mezzo San Siro una volta tornato ad affrontare l’Inter con la sua nuova maglia, quella della Roma, nella passata stagione, il belga ritorna sul luogo del delitto per il big-match della dodicesima giornata tra il Napoli, sua squadra di appartenenza, e l’Inter di Capitan Lautaro. Proprio lui. Proprio il giocatore con cui aveva mostrato un’affinità temibile per tutte le difese avversarie.

Lukaku e Lautaro, parla l’ex: “Ecco chi scelgo”

Tommaso Berni, ex terzo portiere dell’Inter per sei stagioni dal 2014 al 2020, nelle quali non ha mai avuto l’onore di indossare la maglia nerazzurra in gare ufficiali, ha parlato ai microfoni di ‘KissKissNapoli.it‘, uno dei portali di riferimento del mondo partenopeo.

“Ho giocato insieme a Lukaku, e posso dire che è dotato di una fisicità straordinaria, strapotere fisico e capacità realizzativa incredibile. Come Thuram ha velocità e ottime conclusioni, oltre che prestanza fisica. Di Lautaro cosa dire? Lui è un vero bomber e non lo scopriamo certo adesso. Lui si sacrifica molto anche per la squadra. Un attaccante incredibile e fondamentale per l’Inter: un vero Capitano. Se dovessi scegliere con chi giocare ovviamente sceglierei la coppia Lautaro-Thuram dalla mia parte”, ha sentenziato l’ex estremo difensore.