L’Inter sfida il Napoli per il difensore: ecco l’erede di Kim

Kim ha dimostrato di essere uno dei più importanti difensori passati in Italia negli ultimi anni: l’erede accende la sfida tra Inter e Napoli

La Serie A quest’anno sembra essere uno dei tornei più combattuti degli ultimi anni, senza riuscire a capire davvero chi potrebbe spuntarla alla fine. Sicuramente tra le principali pretendenti allo scudetto ci sono Inter e Napoli, due club che condividono l’ambizione di lottare fino alla fine per il titolo e le vincitrici delle ultime due stagioni.

Molto passa, però, dagli equilibri difensivi. I nerazzurri hanno mostrato diverse fragilità, fino a poco tempo fa sconosciute, e hanno subito parecchi gol in più rispetto all’anno scorso in questo periodo, soprattutto nei minuti finali delle partite. I partenopei, invece, proprio quando sembravano poter mettere la freccia rispetto a tutte le altre, sono crollati contro l’Atalanta, in un match che ha rallentato il percorso di crescita degli uomini di Antonio Conte.

Certo, molto passa anche dallo scontro diretto di stasera, ma attenzione anche al calciomercato, dove i due club potrebbero entrare in rotta di collisione per lo stesso obiettivo. Si tratta proprio di un difensore centrale, che in prospettiva potrebbe raccogliere l’eredità di Kim Min-Jae in Serie A.

L’erede di Kim arriva in Italia: sfida tra Inter e Napoli

Sono già tanti i nomi che circolano per Inter e Napoli sul calciomercato di gennaio, ma uno potrebbe battere la concorrenza di tutti gli altri. Secondo quanto riporta ‘Tuttomercatoweb’, gli azzurri sono forti su Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach, titolare della Nazionale giapponese e calciatore dalla grande forza fisica, perfetto per giocare nel cuore di una difesa a tre.

In pochi ricorderanno che è passato anche dal Manchester City, prima di girovagare un po’ per l’Europa. Ora ha 27 anni, non è più un ragazzino, ma può rappresentare una vera e propria occasione di calciomercato invernale, per cui i partenopei hanno accesso i loro radar.

Ma non solo loro, perché anche per l’Inter può diventare un’idea concreta nelle prossime settimane. I nerazzurri potrebbero convincersi ad anticipare il colpo in quella zona di campo, dove bisognerà intervenire in maniera importante a giugno, quando scadrà il contratto di Stefan de Vrij. Togliere un obiettivo al Napoli – a cui piace anche Jakub Kiwior – potrebbe essere un’occasione ghiotta per indebolire una rivale scudetto e potenziare la retroguardia di Inzaghi.