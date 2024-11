Cambia la classifica di Serie A: “Inter penalizzata”

Magro pareggio fra Inter e Napoli nello scontro diretto del weekend che non rompe gli equilibri, ma la prestazione del centravanti nerazzurro delude ancora le aspettative dei tifosi che recriminano le occasioni sprecate

C’era da aspettarsi una gara difficile e bloccata, per certi versi, sotto il profilo tattico. A conti fatti però lo scontro diretto vissuto fra Inter e Napoli a San Siro nella notte della scorsa domenica ha regalato diverse gioie, altrettanti rimpianti ed un resoconto che mette ancora una volta in bella mostra il buon lavoro svolto da Antonio Conte sulla panchina dei partenopei.

All’ex allenatore nerazzurro sta bene così, un pareggio è quanto di meglio potesse recuperare per preservare il primato nella classifica di Serie A. Il rivale Simone Inzaghi, al contrario, avrebbe potuto raccogliere di più. Anche in relazione al fatto che uno degli elementi teoricamente più pericolosi della formazione di Viale della Liberazione, come Lautaro Martinez, è stato arginato a dovere in molte delle potenziali occasioni in ripartenza e costruzione.

Questo dato di bravura del Napoli ha quindi necessariamente fatto cadere il centravanti e capitano nerazzurro in una zona d’ombra dalla quale è stato difficile uscire. Destando come logica conseguenza anche le lamentele dei tanti tifosi che, dopo diverse partite in sordina, non riconoscono più l’argentino rispetto a quanto fatto vedere nella scorsa stagione. Molti commenti negativi sono sopraggiunti anche nella sezione commenti dei post pubblicati sui vari social, compresi quelli delle pagine Facebook ed X targate ‘interlive.it’.

Lautaro criticato dai tifosi dopo Inter-Napoli: “Prestazione imbarazzante”

Alcuni utenti, nel mostrare le proprie opinioni e valutazioni numeriche sulla performance del capitano, non si sono davvero risparmiati.

Maurizio Tiano dà voto “2” e aggiunge “se continua così sarà capace di farci rimpiangere Correa”. Poi va giù pesante anche Marino Cazzaniga: “6 di rispetto. Sembra un calciatore a fine carriera”; sulla stessa scia Marco Bonelli: “Imbarazzante. Gli do 3, le partite importanti le stecca tutte, sopravvalutato, ma perché Inzaghi insiste nel farlo giocare???”.

Un altro utente straniero, Robert Barradas, gli rifila un 4 con una considerazione importante a margine del commento: “Penso che sia persino troppo. Sbaglia tanto e – parlando in generale, ndr – ha penalizzato la classifica dell’Inter”. Quasi a voler sottolineare il fatto che Lautaro non stia affatto aiutando l’Inter a macinare punti e successi, facendo abbassare il livello qualitativo e di efficienza dell’intero gruppo anche nelle partite importanti.

Davvero pochissimi, si contano sulle dita di una mano, quanti prendono le difese di Lautaro. Come nel caso di Paolo Venerandi: “Vi ricordo che è quel giocatore che l’anno scorso ci ha trascinato verso la ventesima stella” e Alberto Pezzali: “Lautaro non si vota, si ama”.