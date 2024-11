La bomba di mercato del 2025 è stata già sganciata: arriva Haaland in attacco

Davvero clamorosa l’indiscrezione che vorrebbe il formidabile attaccante norvegese cambiare maglia nel 2025: terremoto sul mercato

Solo da quando è arrivato, con un carico di pressioni teoricamente molto difficile da gestire, nel Manchester City, ha realizzato qualcosa come 104 gol in 113 gare ufficiali. Solo relativamente alla Premier League, il Sig. Erling Haaland, uno degli attaccanti più devastanti dell’era moderna, ha messo a segno 74 gol in 76 partite. Praticamente, se c’è lui in campo dall’inizio, si parte virtualmente dall’1-0 a proprio favore.

Passato dal Dortmund al ricco club inglese nell’estate del 2022 per 60 milioni di euro, oggi il figlio d’arte ha quasi quadruplicato il suo valore. Questo stando alle valutazioni nude e crude degli operatori del settore. È ovvio però che il Manchester City – entrato recentemente in un’inopinata crisi, con Guardiola che per la prima volta da quando siede sulla panchina dei Citizens ha subìto 4 sconfitte consecutive considerando le gare di Premier e le coppe – chiederebbe di più per il suo prolifico bomber.

Per meno di 250 milioni, ma qualcuno suggerisce addirittura 300, la società britannica non lascerà partire il Vichingo. Ma chi, al giorno d’oggi, potrebbe sobbarcarsi un simile investimento? Per avere con qualche riga d’anticipo la risposta, basta scorrere lo storico dei clamorosi trasferimenti di mercato nella geografia del calcio mondiale.

Rivelazione choc: la Casa Blanca punta Erling Haaland

Stiamo parlando ovviamente del Real Madrid, dell’incontentabile club spagnolo che, non pago del recente ingaggio di un certo Kylian Mbappé, avrebbe in mente di portare al Bernabeu anche il devastante scandinavo.

La strategia, semplice ma comunque costosissima, è stata rivelata dal famoso giornalista Carlo Pellegatti nel corso di un suo intervento in diretta a ‘Cronache di spogliatoio’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRONACHE DI SPOGLIATOIO (@cronache_di_spogliatoio)

Florentino starebbe accarezzando l’idea di vendere Vinicius Jr., per il quale i club della Saudi Pro League sarebbero disposti a coprire d’oro sia il Real Madrid che lo stesso giocatore, per poi portare l’assalto ad Haaland.

Già accostato a più riprese alla ‘Casa Blanca‘ prima del perfezionamento dell’arrivo dell’attaccante francese, il centravanti del City sarebbe l’ennesimo acquisto ‘galactico‘ di un presidente che sta compiendo ciò che sembrava impossibile: riunire, dopo averlo già fatto 20 anni prima coi vari Zidane, Beckham, Ronaldo, Kakà, Raul e chi più ne ha più ne metta, tutte le più grandi stelle del calcio mondiale in un unico club. Il suo.