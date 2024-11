Panico nella sede dell’Inter: scatta l’allarme Barella

In casa Inter c’è l’allarme Barella. Un club sembra essere disposto a fare pazzie per arrivare al centrocampista sardo. Tutti i dettagli

L’arrivo di Oaktree ha cambiato la strategia di calciomercato in casa Inter: nessuno è davvero più incedibile e davanti a proposte di livello è possibile sedersi ad un tavolo e trattare. Una situazione che presto potrebbe vedere i big magari andare via per iniziare una esperienza diversa da quella con la maglia nerazzurra.

Tra i giocatori che ormai da tempo sono finiti nel mirino c’è sicuramente Barella. Il centrocampista sardo è stato autore sempre di ottime prestazioni e questo ha portato diverse squadre a seguirlo da vicino. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato.it, c’è una big che durante il mercato invernale potrebbe tornare con forza sull’ex Cagliari.

Da parte del giocatore non c’è nessuna intenzione di lasciare Milano. Ma davanti ad una proposta comunque di livello le cose potrebbero cambiare. E per questo motivo c’è un po’ di timore in Viale della Liberazione.

In questo momento pensare ad un addio di Barella l’estate prossima e, peggio ancora, durante il calciomercato invernale sembra essere più fantacalcio che altro. L’Inter non ha nessuna intenzione di privarsi del proprio centrocampista, tantomeno il sardo pensa ad una partenza da Milano. Ma attenzione ad una big europea, che potrebbe fare delle follie pur di strappare il giocatore ai nerazzurri e accontentare il proprio tecnico.

Calciomercato Inter: assalto a Barella, lo vuole l’allenatore

Il Manchester City non sta attraversando un buon momento e in molti collegano il periodo no all’infortunio di Rodri. Per questo motivo la dirigenza sta ragionando sul prendere un nuovo centrocampista di livello. E Guardiola è innamorato calcisticamente proprio di Barella. Si tratta di un calciatore che un giorno gli piacerebbe allenare e i Citizens potrebbero magari fare un tentativo per accontentarlo. Una mossa destinata ad essere strategica anche per convincere il tecnico a restare a Manchester visto che le voci di un suo addio al termine della stagione sono sempre più insistenti.

Resta comunque una operazione quasi mission impossible per diversi motivi. Il principale riguarda sempre quella maxi sanzione per aver violato le 117 norme di Fair Play Finanziario interno. Una vicenda che chiuderebbe quasi definitivamente le porte ad un assalto a Barella durante il calciomercato estivo. Fermo restando che l’Inter non aprirà mai la porta a meno di una proposta davvero irrinunciabile.