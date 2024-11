Buchanan bocciato, la meteora Milan come vice Dimarco: affare a sorpresa

Il canadese è ancora un oggetto misterioso e per l’Inter si apre la possibilità di ingaggiare un ex rossonero per la fascia

Il canadese, arrivato a Milano a gennaio scorso, ha finora giocato 10 spezzoni di partita senza mai dar prova di poter davvero essere utile alla causa nerazzurra. Quest’estate si è dovuto fermare durante il ritiro della Nazionale, in seguito alla frattura alla tibia subita in allenamento. Per quell’infortunio è stato indisponibile fino a oggi: per Inzaghi non è ancora pronto né fisicamente né tatticamente.

Di diverso intendimento è il ct del Canada Marsch che ha convocato Buchanan per i prossimi impegni della Nazionale canadese. Ad Appiano, intanto, ci si interroga sul suo futuro. A gennaio potrebbe anche uscire per essere ceduto in prestito. Presto tornerà infatti a disposizione Carlos Augusto, che per Inzaghi è la riserva designata dell’ormai insostituibile Federico Dimarco.

Il brasiliano, in realtà, non ha mai brillato come esterno a tutta fascia, rappresentando una soluzione migliore come centrale di sinistra. Ciononostante, come opzione per la corsia laterale, viene prima di Buchanan. Il canadese, che era arrivato per sopperire all’indisponibilità di Cuadrado sulla destra, non è mai stato considerato da Inzaghi come un giocatore che potesse sostituire Dumfries e Darmina. Le cose cambieranno nei prossimi mesi?

Un ex Milan al posto di Buchanan: il possibile piano dell’Inter

Di sicuro, in estate l’Inter potrebbe provare a prendere un nuovo esterno sinistro. Cioè una riserva valida per poter dare il ricambio a Dimarco, un giocatore che si spende tanto e non ha mai avuto i 90′ nelle gambe. Dovesse uscire Buchanan, è possibile che l’Inter possa valutare un ex Milan.

La meteora rossonera valutata dal club nerazzurro potrebbe essere Milos Kerkez. Un esterno passato nelle giovanili del Milan senza lasciare il segno e ora al Bournemouth dopo la felice esperienza all’AZ Alkmaar. Il ventunenne serbo (ma cresciuto in Austria e nazionale ungherese) sta facendo assai bene in Premier: contro il City di Guardiola è stato di recente determinante fornendo ben 2 assist. L’ostacolo principale, però, potrebbe essere il prezzo, in continua ascesa. Due estati fa il Bournemoutn lo ha pagato 17 milioni, e ora lo valuta già più di 20. A fine stagione potrebbe volerne almeno 30 per venderlo…

Chissà, magari l’Inter potrebbe offrire proprio Carlos Augusto come contropartita… Un giocatore come Kerkez sarebbe infatti un profilo gradito anche a Oaktree come asset da far crescere e rivendere a prezzo maggiorato. Tecnicamente, ha tutto per poter giocare all’Inter.

Pur non conoscendo benissimo la Serie A (non avendo mai giocato una partita con i grandi del Milan), è di certo pronto nel fare ciò che Buchanan non può ancora rivelarsi utile: difendere e attaccare insieme, offrendo spinta e velocità. Nel 2023 il ragazzo è stato incluso nella lista dei 25 finalisti del premio European Golden Boy per le sue ottime prestazioni in Olanda e con la maglia dell’Ungheria.

Da Mauro Junior a Gerard Martin, i profili utili sulla sinistra

Un altro giocatore su cui l’Inter potrebbe muoversi per la fascia sinistra è il brasiliano Mauro Junior, venticinquenne del PSV Eindhoven. Cresciuto nel Desportivo Brasil, è passato nel 2017 al PSV e ha giocato per due anni con la Primavera nel ruolo di centrocampista offensivo. Promosso in prima squadra è stato convertito in terzino sinistro. Dopo una buona annata in prestito all’Heracles Almelo, è tornato nel 2020 nel PSV dove si è preso la titolarità della fascia. Ora è in scadenza di contratto e sembra che non voglia rinnovare.

Un altro nome seguito già da tempo dall’Inter per la sinistra è quello del giovane del Barcellona Gerard Martin, anche lui con contratto in scadenza a giugno 2025. Lo spagnolo, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile del Cornellà e ha debuttato in prima squadra già nel 2021. A luglio 2023 è stato acquistato dal Barcellona, che lo ha fatto giocare per un anno nella seconda squadra.

Da quest’anno, con l’addio di Xavi, è stato però promosso in prima squadra e ha già collezionato 6 presenze. Continuando a giocare con regolarità, potrebbe anche decidere di rinnovare. Intanto, però, l’Inter, con altre squadre spagnole e italiane, potrebbe studiare la sua situazione da lontano.