Carlos Augusto, che mazzata: l’esito UFFICIALE degli esami

Brutte notizie per l’Inter. L’infortunio di Carlos Augusto è grave e per lui si prospetta un lungo stop. Ecco l’esito ufficiale degli esami

In casa Inter è emergenza infortuni. Agli ormai noti Acerbi, Calhanoglu e Buchanan, si aggiunge anche Carlos Augusto. Il brasiliano è uscito anzitempo dalla sfida contro lo Young Boys per un problema muscolare. L’esterno ha sentito dolore dietro la coscia dopo uno scatto e le prime sensazioni non erano assolutamente positive. L’Inter ha preferito aspettare prima di fare gli esami strumentali per avere un quadro sicuramente molto più chiaro.

Nella giornata odierna, venerdì 25 ottobre, Carlos Augusto si è sottoposto agli accertamenti medici per caprie meglio il problema fisico e l’esito ha confermato le prime sensazioni. Per lui previsto un lungo stop. Non sicuramente una buona notizia per Inzaghi, che ora dovrà chiedere a Dimarco un sacrificio maggiore almeno fino alla sosta. Un periodo non assolutamente fortunato dal punto di vista degli infortuni per il club nerazzurro.

Per Carlos Augusto “risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”, come riporta l’esito ufficiale degli esami.

Inter: infortunio Carlos Augusto, i tempi di recupero

La faccia di Inzaghi dopo l’infortunio di Carlos Augusto diceva tutto. Il tecnico nerazzurro è sembrato subito preoccupato per le condizioni del suo esterno e gli esami strumentali hanno confermato un problema importante. Si tratta del terzo guaio muscolare nel giro di davvero pochi giorni e un piccolo allarme ad Appiano Gentile c’è considerate anche le diverse partite che sono in programma fino alla sosta.

Ora per Carlos Augusto inizierà il periodo riabilitativo per tornare in campo il prima possibile. Praticamente impossibile vederlo a disposizione di Simone Inzaghi prima della sosta. L’obiettivo per lui ad oggi sembra essere Verona-Inter, in programma praticamente tra un mese. La parola d’ordine è comunque quella di non prendersi rischi inutili e quindi il brasiliano scenderà in campo una volta smaltito in modo definitivo questo infortunio. Fino a quel momento resterà ai box per evitare qualsiasi ricaduta.

Fino a quel momento toccherà a Dimarco fare gli straordinari. In caso di emergenza su quella fascia potrebbe agire anche Darmian, ma l’idea di Inzaghi per ora è quella di affidarsi al proprio numero 32 nella speranza di poter ancora il prima possibile sul ritorno del brasiliano ex Monza.