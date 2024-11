Bomber da 104 gol al posto di Arnautovic: all’Inter a zero

Una squadra internazionale a caccia di un nuovo attaccante per sopperire all’assenza del proprio infortunato, Arnautovic è una delle piste percorribili. Al suo posto l’Inter potrebbe valutare la proposta di un bomber di vecchia data

Un’involuzione un po’ strana, a tratti inspiegabile, quella di Marko Arnautovic nell’arco delle ultime due stagioni. Quasi l’ultimo pesante infortunio vissuto negativamente agli sgoccioli della sua esperienza con il Bologna, con cui fino a quel momento aveva fatto vedere grandi cose in campionato, abbia macchiato indelebilmente ciò che sarebbe venuto dopo.

All’Inter, di fatto, il centravanti austriaco non s’è visto molto. Anzi al contrario, il mix fra poche occasioni avute e le prestazioni sottotono hanno confermato questo trend. Facendolo lentamente scivolare non soltanto nell’elenco dei potenziali candidati all’esubero, ma anche in un pentolone di finte simpatie da parte dei tifosi nerazzurri sparsi in giro per il mondo.

Molti infatti invocano ancora la cessione affinché, al suo posto, possa arrivare un quarto attaccante che possa realmente contribuire alla causa nerazzurra. Al momento l‘Inter non è comunque intenzionata a privarsi di Arnautovic tanto facilmente a causa dell’incremento del numero di impegni in stagione. Senza contare la ancora peggior posizione di Joaquin Correa, attualmente quinto del reparto offensivo.

Per non lasciare il solo Mehdi Taremi a svolgere lavoro doppio, dunque, le carte non verranno sparigliate a gennaio. Si attenderà quantomeno il termine della scadenza del contratto fissato a fine giugno 2025. A meno che le pressioni del Galatasaray per Arnautovic dovessero intensificarsi ulteriormente nelle prossime settimane.

Arnautovic-Galatasaray e dilemma sostituto: l’Inter non cede, Choupo-Moting evitabile

Il club turco è infatti alla ricerca di un centravanti che possa sopperire all’assenza di Mauro Icardi, ex capitano nerazzurro, andato incontro ad un infortunio che non gli permette di rientrare tanto presto in squadra.

Taremi appare irraggiungibile, mentre meno arduo è il percorso per raggiungere l’esperto austriaco laddove volesse disputare qualche partita in più in un campionato tutto sommato ancora abbastanza competitivo come quello di Super Lig. Cedere in anticipo, tuttavia, significherebbe per l’Inter dover rimediare immediatamente sul mercato. Sfruttando per lo più le proposte degli svincolati, come nel caso di Erik Maxim Choupo-Moting.

L’ex centravanti del Bayern Monaco è ancora alla ricerca di una sistemazione in linea con i numeri messi a segno in carriera, di cui ancora oggi può fare un vanto: 104 gol, la maggior parte spesi in Bundesliga, da vero bomber d’area. La sua entourage potrebbe avvicinarlo all’Inter in uno scenario simile, ma in ogni caso l’Inter potrebbe rispedire al mittente l’audocandidatura per valutare profili più giovani.